В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

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07.08.2020, 23:30, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 14 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

У них подтвердили пневмонию. Всего в Москве скончались 4560 вирус-положительных пациентов, передает ТАСС.

Накануне в оперативном штабе сообщили, что в Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин дал прогноз по действию в столице ограничительных мер из-за коронавируса. Собянин сообщил, что опасности возникновения второй волны распространения коронавируса в Москве практически нет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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