Fitch подтвердило рейтинг РФ на инвестиционном уровне

07.08.2020, 23:16, Новости дня

Долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента РФ подтвержден на уровне «BBB», сообщило международное рейтинговое агентство Fitch.

Рейтинг подтвержден со стабильным прогнозом. Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне «F2», передает РИА «Новости».

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что решение Fitch доказывает «устойчивость макроэкономической конструкции» страны «даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры». По его словам, «показательно, что при пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch Ratings в большинстве случаев принимало решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему», передает ТАСС.

Силуанов отметил, что «в РФ приняты беспрецедентные меры поддержки граждан и компаний в связи с распространением» коронавируса. При «спаде экономики» требовалось «заместить выпавший частный спрос государственными бюджетными мерами».

«Принятые меры показали свою эффективность», – сказал министр, отметив, что в РФ не допустили «стрессового развития ситуации на рынке труда».

При этом «наблюдается быстрое восстановление потребительской активности в наиболее пострадавших секторах».

Глава ведомства предположил, что «падение экономики может оказаться не таким глубоким, а восстановление более динамичным, чем в других странах».