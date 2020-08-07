Игра на выживание

07.08.2020, 23:05, Разное

8 августа стартует 29-й чемпионат РФ по футболу.

Не успел завершиться прошлый сезон, как начинается новый. О таком коротком перерыве между турнирами болельщики, еще не забывшие победы и поражения своих любимцев, мечтали всегда. Вот только как минимум до осени матчи опять будут проходить с минимальным количеством зрителей, которым придется привычно «маскироваться», чтобы вживую увидеть Александра Кокорина в форме «Спартака», а бывшего ливерпульца Деяна Ловрена — в форме «Зенита».

Деян Ловрен в составе «Ливерпуля». Фото: EPA

Причем чемпион Англии и вице-чемпион мира будет получать на берегах Невы на треть меньше, чем форвард сборной России, которому Леонид Федун, надеющийся вернуть народной команде былую славу, определил в год 3,6 млн евро. Правда, положа руку на сердце, все трансферные новости, как и зарплатные суммы футболистов, воспринимаются нынче с олимпийским спокойствием. И не потому, что все давно привыкли к тому, что наша премьер-лига существует по законам джунглей, где не пахнет честным бизнесом. А потому, что в нынешнюю ковидную эпоху куда важнее заключить контракт не с «забивакой» или спонсором (кстати, ЦСКА подписал соглашение на млрд рублей с компанией «ИКС Холдинг»), а с вирусом. Ведь пункт о переносах матчей теперь исключен из регламента в принципе (не смог клуб выставить на игру достаточное количество футболистов — получил «баранку»).

А с таким раскладом все прогнозы, на мой взгляд, не стоят ломаного гроша.

Вот сенсационно уволенный из «Химок» Сергей Юран взбудоражил общественность следующей фразой: «Спартак» уже гарантировал себе 12 очков. Шесть — от «Уфы», откуда пришел нынешний гендир москвичей Шамиль Газизов, шесть — от «Химок», куда командировали красно-белого тренера Сергея Гунько». Намек коуча, который предположил, что превратившиеся по известным причинам в коллективы-побратимы команды лягут под «Спартак», понятен. Однако до этих вероятных «подарков» надо, простите, еще дожить.

Или, как требует новая реальность, сдать десятки отрицательных тестов.

Более того, четкого плана действий на случай новой заразной волны нет и у президента РПЛ Сергея Прядкина: «Мы ориентируемся на рекомендации государственной власти. Если правительство скажет остановить чемпионат, мы его, конечно, остановим». Да и сам Сергей Геннадьевич, чьими фокусами недовольны почти все клубные начальники, рискует не сегодня-завтра покинуть свой пост.

По данным «Новой», на «пятнистую» должность претендуют экс-директор «Локо» Илья Геркус, генсек РФС Александр Алаев и бывший главный менеджер «Динамо» Дмитрий Иванов.

При этом глава РФС Александр Дюков защищать Прядкина и вмешиваться в разборки не намерен. В общем, на ближайшем заседании возможен сюрприз…

Сергей Прядкин. Фото: РИА Новости

А вот что точно ждет участников безумного первенства — так это новый лимит под названием «8+17». Что это значит? Если раньше в заявку дозволялось вносить сколько угодно иностранцев (легионерами не считаются белорусы, армяне, киргизы, казахи), но выпускать не больше шести из них на поле одновременно, то теперь давать российскую «прописку» разрешается лишь 8 ландскнехтам. И тут тренерам 7 команд придется наморщить лоб и избавиться от лишних гастарбайтеров. Правда, эту задачку надо решить до 19 сентября. К слову, 19-й тур уникального первенства намечен на 16 декабря…

Головной боли клубам добавляет и продолжающее действовать ограничение по посещаемости (на трибуны по-прежнему разрешается запускать только пресловутые 10% от вместимости стадионов). И пусть в Москве увеличили эту квоту до 50%, но по факту, учитывая необходимость соблюдать дистанцию в 1,5 метра, даже столичные гранды смогут довольствоваться максимум 25-процентной поддержкой.

Болельщики ФК «Урал». Фото: РИА Новости

Все это мешает реализовывать абонементную программу, которая к тому же наверняка опять приведет к лотерее между владельцами проходок.

Тем не менее по старому пути пошли ЦСКА, «Арсенал», «Рубин», «Урал» и «Ростов». Впрочем, клубы сразу предупреждают своих фанатов, что не у всех получится продлить свои «аккредитации». К примеру, в Ростове-на-Дону оформить абонемент на болельщика младше 14 и старше 65 лет невозможно. А при входе на арену необходимо будет предъявлять паспорт.

И только у принимающего соперников в Саранске «Тамбова» нет проблем: по решению мордовского Роспотребнадзора все августовские матчи пройдут на 40-тысячном стадионе без зрителей.

Андрей Успенский

корреспондент