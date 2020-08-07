Мнение: За что так ненавидят русских?

07.08.2020, 23:00, Разное



Отправляясь в Путешествие за границу, граждане России не всегда задумывываются о своей безопасности. Есть страны, которые плохо относятся к русским, а есть и те, граждане которых открыто могут проявлять агрессию и ненависть. И на то есть причины.

Турция

Как часто можно услышать от русского человека, что он летал/летит/хочет полететь в Турцию? Так же часто можно услышать о ненависти местного населения к гражданам России. Наши соотечественницы рассказывают о домогательствах со стороны турецких мужчин, а соотечественники довольно часто сталкиваются с агрессией, иногда переходящей в драку.

Еще более популярными историями становятся рассказы об обмане турецких граждан: во время заселения в отель, в ресторане, на экскурсии или в сувенирной лавке. Каждый пытается повысить стоимость товара или услуги, едва услышав русскую речь.

Вот как прокомментировал сложившуюся ситуацию директор Института стратегического планирования Александр Гусев в интервью с iReactor:

«Дело в том, что сейчас в связи с целым рядом новшеств в этой стране, передачей собора и превращением его в мечеть, исламизацией на всех возможных уровнях государственной власти, не очень понятной и вразумительной политикой президента Реджепа Тайипа Эрдогана, появились достаточно большие сложности для пребывания россиян в Турции».

«На прошлой неделе была избита наша туристка. Террористические акты достаточно часто в Турции происходят, это не изживет себя. В последние годы их стало меньше, потому что Эрдоган ввел достаточно жесткие меры по отношению к террористам. Но если говорить о неприязни к российским туристам, это все будет продолжаться. Это небезопасно. Особенно в крупных городах, таких как Стамбул и Анкара».

«Русофобия — невыдуманная тема, это абсолютно точно. В крупных городах мало того, что пальцем показывают, там опасно вечером выходить на улицу и говорить на русском языке. Тебя могут просто пристрелить или прирезать. Это к бабке не ходи, что называется. И это уже не обязательно проявляется только к российским гражданам, а именно к русскоговорящим, в том числе белорусам и украинцам».

Если Турция – настолько русофобная страна, тогда почему русские так туда стремятся?

Польша



Польша – одна из самых агрессивно настроенных к гражданам России европейских стран. Истоки их ненависти уходят далеко в историю, хотя политологи не видят причин для поддержания ненависти современных поляков к русским в нынешнее время.

Сложившуюся в Польше ситуацию прокомментировал Мариуш Швидер в интервью с Mysl Polska:

«Нынешнее поколение молодых поляков обуяно комплексами неполноценности, слабости и синдромом «вечной жертвы», которую все вокруг (преимущественно немцы и русские) бьют. Между тем мы сами часто били и тех, и других, а лучше выбрать то время, когда мы ладили с ними».

Результаты соцопросов показали, что 65% жителей Польши отрицательно относятся к русскому населению. И лишь 22% – положительно.

Если дела обстоят так плохо, стоит ли ездить к недоброжелателям?

Великобритания

Одним из наиболее русофобных государств мира является Великобритания. Это связано с регулярными, но бездоказательными обвинениями в адрес России: «вмешательства» в дела Лондона, скандал с делом Скрипалей, раздутый до невероятных масштабов, постоянное соперничество с Москвой.

В то время, как власти Великобритании пытаются обвинить Россию во всех проблемах, все это сказывается на личном отношении британцев к русским туристам. К большому сожалению, они вынуждены относиться к нам холодно и настороженно.

Пожившая несколько лет в Соединенном Королевстве россиянка рассказала о неприязни местных, что в дальнейшем подтолкнуло девушку к смене фамилии, чтобы не провоцировать окружающих.

«Прожив в Соединенном Королевстве несколько лет, я устала от того, что люди смотрят на меня с недоверием и сочувствием. Я вскоре поняла, что признавать себя русской в Великобритании — все равно что признавать, что у тебя смертельная болезнь и тебе остается жить всего несколько недель. И что эта болезнь заразна. Когда я упоминала о своей национальной принадлежности, реакция многих представляла собой смесь удивления, замешательства и недоверия».

Хоть русские со своей широкой душой хотят приехать в Британию, а некоторые даже остаются на ПМЖ, пытаются устоить там свою жизнь, отправить детей в местный колледж или университет, покупают недвижимость и искренне восхищаются страной, но политическое отношение к России остается неизменным.

Если эти и ряд других стран так открыто ненавидят Россию и русских, то может пора задуматься, стоит ли ехать туда, где тебе не рады?