США ввели санкции в отношении руководства Гонконга

07.08.2020, 22:54, Новости дня

Соединенные Штаты ввели в пятницу санкции против главы администрации Гонконга и других официальных лиц территории за «подавление свободы в бывшей британской колонии».

В пятницу Министерство финансов США объявило о введении санкций против главы Гонконга Кэрри Лам и других руководителей городской администрации. Это стало последним из ряда шагов, предпринятых администрацией Трампа против Китая на фоне роста напряженности из-за коронавируса и торговых споров.

Цель санкций – наказание Пекина за подавление антиправительственных демонстраций в Гонконге. В Гонконге и Пекине новые санкции пока не комментировали.

С тех пор, как Великобритания передала контроль над этой колониальной территорией Китаю в 1997 году, граждане Гонконга пользуются гражданскими свободами, которых не существует в материковом Китае.

Однако в начале этого года Китай принял новый закон о национальной безопасности, который подорвал автономию Гонконга, вызвав критику со стороны демократических активистов и стран Запада.

«Недавнее введение драконовского законодательства о национальной безопасности в Гонконге не только подорвало автономию Гонконга, но и нарушило права людей, живущих в Гонконге», – говорится в заявлении Министерства финансов США.

Помимо Лам, под санкциями оказались нынешние и бывшие начальники полиции Гонконга и восемь других официальных лиц, несущих ответственность за организацию кампании по ограничению политических свобод на этой полуавтономной территории.

Санкции предусматривают заморозку любых активов в юрисдикции США, которыми владеют официальные лица Гонконга, и в целом запрещают американцам вести с ними бизнес.

Из-за резкого увеличения числа случаев заражения коронавирусом, Лам недавно объявила о переносе на один год выборов в городской парламент, на которых демократические активисты надеялись получить большинство мест. США осудили эту отсрочку, заявив, что это еще один шаг Китая по подрыву демократии в Гонконге.