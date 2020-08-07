Уильям Эванина: Россия пытается «очернить Байдена», Китай и Иран – помешать победе Трампа

07.08.2020, 22:54, Новости дня

Иностранные государства-противники США, включая Россию, Китай и Иран, в преддверии выборов 2020 года продолжают попытки оказать влияние на американских избирателей, поменять политику, проводимую Соединенными Штатами, усилить разногласия в стране и подорвать доверие американцев к демократии. Об этом говорится в заявлении Уильяма Эванина, директора Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC), которое было опубликовано в пятницу на сайте Агентства национальной безопасности США.

Эванина предупреждает, что иностранные государства «также могут попытаться поставить под угрозу нашу избирательную инфраструктуру» для «вмешательства в процесс голосования, кражи конфиденциальных данных или постановки под сомнение достоверности результатов выборов».

В первую очередь, в АНБ озабочены действиями, которые в этом отношении предпринимают Россия, Китай и Иран.

По данным NCSC, Россия пытается «очернить бывшего вице-президента Байдена» и «антироссийский истеблишмент» в американских органах власти. Это согласуется с тем, что Москва публично критикует Байдена за его роль в администрации Обамы в отношении Украины и за поддержку, которую бывший вице-президент выражает оппозиции, выступающей против Владимира Путина.

«Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции – в том числе путем огласки утечек телефонных звонков – чтобы нанести ущерб кандидатуре бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии. Некоторые связанные с Кремлем люди также стремятся продвигать кандидатуру президента Трампа в социальных сетях и на российском телевидении», – говорится в заявлении Эванина.

В заявлении отмечается, что Китай, напротив, не поддерживает переизбрание Трампа, поведение которого в Пекине считают «непредсказуемым». В преддверии ноябрьских выборов, Китай пытается «сформировать политическую среду в Соединенных Штатах, оказывать давление на политических деятелей, которые, по его мнению, противоречат интересам Китая», сказал директор NSCS.

Иран, по оценкам NSCS, «стремится подорвать американские демократические институты, навредить президенту Трампу и разделить страну в преддверии выборов». В NCSC предполагают, что Тегеран сосредоточится на «распространении дезинформации в социальных сетях и распространении антиамериканских настроений». В Иране считают, что переизбрание Трампа послужит «продолжению давления США на Иран в попытке спровоцировать смену режима».

Глава NCSC предупредил, что «нашим противникам будет сложно вмешаться в результаты голосования или манипулировать ими в больших масштабах».