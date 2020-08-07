 

Кабмин переходит на чрезвычайный режим работы из-за ухудшения ситуации с COVID-19 – Шмыгаль

07.08.2020, 22:38, Новости дня

Из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 правительство Украины переходит на чрезвычайный режим работы. Об этом 7 августа после заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет пресс-служба Кабмина.

“С завтрашнего дня правительство переходит на чрезвычайный режим работы: несколько раз в неделю будут проводиться заседания комиссии ТЭБ и ЧС для усиления контроля над эпидемической ситуацией в стране”, – сказал он.

Шмыгаль также анонсировал внеочередное заседание Кабмина 8 августа, где планируют рассмотреть вопросы, касающиеся ухудшения эпидемической ситуации в ряде регионов.

“В частности – вопросы об эпидемической ситуации во временно оккупированном Крыму, где может происходить занижение реальных показателей заболеваемости COVID-19”, – добавили в пресс-службе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине третьи сутки фиксируется антирекорд по числу новых случаев COVID-19. За прошедшие сутки было подтверждено 1453 новых случая, 33 пациента умерли. С начала эпидемии в стране заразился 78 261 человек, 1852 умерли, 43 055 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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