 

“Тут все-таки линия столкновения”. Главком ВСУ заявил, что боевики стреляют, но неприцельно

07.08.2020, 22:38, Новости дня

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак считает, что перемирие, несмотря на одиночные обстрелы со стороны боевиков, выполняется.

“У нас на территории, где нет войны в Украине, каждый день бывает столько обстрелов и взрывов… А тут все-таки линия столкновения. И вообще: такие одиночные выстрелы были раньше и при более серьезных обстрелах”, – цитирует Хомчака пресс-служба Офиса президента.

Он призвал общество “различать одиночные выстрелы и обстрелы”.

“Раньше мы их не фиксировали вообще. Они неприцельны, они не долетают до наших позиций. Но мы четко определились, что не обманываем никого. В первую очередь общество, чтобы все понимали, что происходит. Вообще, их можно было бы не учитывать”, – рассказал о тонкостях учета обстрелов Хомчак.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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