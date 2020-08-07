 

Пандемия COVID-19. ЕС сократил список стран, из которых разрешен въезд, Украины в перечне снова нет

07.08.2020, 22:38, Новости дня

Европейский союз 7 августа обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украины в перечне, опубликованном на сайте Совета Евросоюза, нет.

Сейчас разрешен въезд в ЕС из таких государств:

Австралия;
Канада;
Грузия;
Япония;
Новая Зеландия;
Руанда;
Южная Корея;
Таиланд;
Тунис;
Уругвай;
Китай (при условии подтверждения взаимности).

В этот раз из “зеленого” списка исключили Марокко. Введенные ранее ограничения касательно Алжира – продлили.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС, сообщается в релизе.

“Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов ЕС остаются ответственными за выполнение содержания рекомендации”, – отметили в Совете Европы.

1 июля ЕС открыл внешние границы для жителей государств, в которых снижалось число инфицированных. Список из 15 стран, гражданам которых разрешили въезд в Евросоюз, был согласован 26 июня. 17 июля из него вычеркнули Черногорию и Сербию, что было связано с сообщениями о второй волне COVID-19 на Балканах.

Как говорил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, Европейский союз откроет границы для украинцев, если количество новых случаев в стране не будет превышать 460–480 за сутки. Сегодня этот показатель равнялся 1453.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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