Контрразведка США обвинила Китай и Иран в попытке помешать Трампу переизбраться

07.08.2020, 22:30, Новости дня

Китай и Иран хотят помешать действующему президенту США Дональду Трампу победить на выборах, сообщил директор контрразведки США Уильям Эванина.

Он заявил, что Пекин «не хотел бы переизбрания президента Трампа, поскольку считает его непредсказуемым». При этом Китай «расширяет усилия» по «оказанию влияния» на предстоящие выборы в США. Пекин стремится «формировать политическую обстановку в США» и «оказывать давление на политические фигуры», которые, по мнению китайской стороны, «противостоят интересам Китая», сообщил Эванина. Он сказал, что Пекин хочет «отражать и нивелировать критику в отношении Китая».

При этом в последнее время в Китае все больше критикуют Белый дом за реакцию на коронавирус, закрытие консульства в Хьюстоне и по ряду других вопросов, сказал Эванина, добавив, что Китай «будет продолжать взвешивать риски и выгоду от агрессивных действий», передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Китай занял место главного противника США.

Кроме того, по мнению контрразведки США, Иран пытается подорвать американские «демократические институты, президента Трампа и разделить страну в преддверии выборов 2020 года». Директор Национального центра контрразведки и безопасности США предположил, что Иран попытается оказывать «влияние онлайн», распространять «дезинформацию в социальных сетях» и займется «рециркуляцией антиамериканского контента».

Эванина сказал, что от переизбрания Трампа ждут «продолжения давления на Иран в попытке спровоцировать смену режима».

Напомним, антииранский настрой Трамп демонстрировал еще в ходе своей избирательной кампании и уже на посту президента продолжил нападки на Тегеран.