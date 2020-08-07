 

Мнение: В духе взаимопонимания

07.08.2020, 22:20, Разное

На сайте Кремля появилось сообщение, что состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко, где обсуждалась судьба задержанных в Белоруссии ЧВКшников. Выражена уверенность, что ситуация будет разрешена "в духе взаимопонимания".

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений.
Проведён обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран.
Подчёркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.

http://kremlin.ru/events/president/news/63863 – цинк

С очень большой долей вероятности освобождение ЧВКшников произойдет после выборов в Белоруссии и купирования попыток протестов со стороны оппозиции. Стоит отметить, что посольство США выпустило рекомендации для граждан США, которым рекомендовано не посещать митинги в Минске после выборов. Видимо чего-то ждут. ЕС выразил обеспокоенность ситуацией в Белоруссии. Ждать осталось всего ничего.

Источник: Colonel Cassad



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