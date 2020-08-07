Доверенное лицо Тихановской задержали в Минске

07.08.2020, 21:53, Новости дня

В Минске задержан Андрей Смоленчук, который является доверенным лицом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина.

Правоохранители задержали Смоленчука и его жену Жанну Мякиш. Красулина сообщила, что Смоленчук с супругой «находятся в Заводском РУВД», передает ТАСС.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Тихановская идет на выборы как «Антилукашенко» – кандидат, чьей задачей является победить и сразу объявить о досрочных выборах.