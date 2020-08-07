 

Доверенное лицо Тихановской задержали в Минске

07.08.2020, 21:53, Новости дня

В Минске задержан Андрей Смоленчук, который является доверенным лицом кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина.

Правоохранители задержали Смоленчука и его жену Жанну Мякиш. Красулина сообщила, что Смоленчук с супругой «находятся в Заводском РУВД», передает ТАСС.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Тихановская идет на выборы как «Антилукашенко» – кандидат, чьей задачей является победить и сразу объявить о досрочных выборах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Украинскому городу предрекли участь Бейрута

05.07 / В РФ провели более 21 млн тестов на коронавирус

13.07 / Разбившийся в Нижегородской области Ан-2 был занят на сельхозработах

13.07 / Le Parisien – на страже правосудия — во Франции лабрадор работает помощником следователя

15.07 / В РФ предложили увеличить возраст молодежи до 35 лет

23.07 / В брошенных медицинских масках увидели угрозу для экологии

24.06 / Москалькова подтвердила обсуждение возвращения в Россию Ярошенко и Бута

10.07 / Стало известно о простое поставлявшего газ в Турцию «Голубого потока»

11.07 / На Украине националисту прострелили голову

18.07 / Может ли объединение штабов трех оппонентов Лукашенко изменить ситуацию в Беларуси?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска