Эксперт назвал атаку США на TikTok способным убить интернет прецедентом

07.08.2020, 21:48, Новости дня

Нажим властей США на TikTok стал опасным прецедентом, который может убить интернет как подлинно глобальную сеть, а также ставит под сомнение всю риторику Вашингтона о защите свободы слова. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, комментируя указ президента США о запрете приложения TikTok.

«Решение руководства США о запрете сделок с китайскими IT-компаниями, возможные блокировки принадлежащих им приложений, носит явно политический характер. Очевидно, сервис для обмена видеороликами, который пользуется популярностью у молодежи, не может нести существенной угрозы безопасности США, даже если китайские разработчики и собирают данные о своих пользователях», – считает первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Все действия Соединенных штатов в отношении китайского приложения TikTok, убежден Малькевич, ставит под сомнения собственную риторику властей США о защите свободной торговли, свободы слова. «Желание сохранить лидерство вынуждает Америку идти на беспрецедентные, абсолютно неконкурентные меры, не считаясь с правами бизнеса и граждан», – подчеркнул член ОП.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне президент США Дональд Трамп издал указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat. В частности, он запретил сделки с компанией-владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США». Оправдывая свое решение, Трамп указал, что приложение «автоматически забирает большое количество информации от пользователей», включая «данные о местоположении и историю поиска». В результате якобы возникает угроза доступа Коммунистической партии Китая «к персональной и защищенной копирайтом информации» граждан США.

По словам президента, нужно «предпринять агрессивные действия против владельцев приложения, чтобы защитить национальную безопасность» США. Кроме того, Трамп обвинил TikTok в цензуре. Что касается WeChat, то Трамп обвинил это приложение в сборе данных, которые могут позволить шпионаж, шантаж и слежку за физическими лицами и компаниями в США.

В ответ в TikTok уже пригрозили подать иск в американский суд. Представитель компании, что она никогда не передавала данные пользователей своему правительству. В компании обвинили Трампа в подрыве доверия к соблюдению в США законов, что вообще ставит под сомнение концепцию «открытого рынка».

Малькевич подчеркивает, что попытки США навязать миру свои правила обусловлены тем, что инфраструктура интернета сосредоточена в Соединенных Штатах. «По мнению американского руководства, это дает ему право заявлять об исключительных правах на интернет и на происходящие в нем процессы. Это очень важный сигнал. Это живой пример того, как можно отжать бизнес, крупный, инновационный IT-стартап. И это делают американцы», – возмущается Малькевич.

Эксперт видит в действиях США против TikTok опаснейший прецедент, «который может убить интернет как подлинно глобальную сеть». «Получается, что сетевое будущее – это обособленные, локальные сетки в тех больших государствах, которые будут думать о безопасности своих граждан», – прогнозирует Малькевич.

Собеседник напомнил, что такие крупные IT-гиганты, как Facebook или Google, сами регулярно оказываются в центре скандалов с утечками персональных данных. «Они агрессивно ведут себя по отношению к пользователям, модерация контента вызывает вопросы о предвзятости. На наших глазах разгораются страсти вокруг маркировки якобы государственных аккаунтов, государственных СМИ, работников государственных СМИ – на примере Маргариты Симоньян. При этом «Радио Свобода» они удивительным образом не маркируют», – отметил эксперт.

По словам Малькевича, события в США демонстрируют важность ускоренного развития российской IT-сферы. «Вводятся прямые санкции по отношению к популярным сервисам с аудиторией в десятки и сотни миллионов пользователей – мы имеем в виду TikTok. Цифровое регулирование ужесточается. На фоне этого знакового решения российские инициативы в сфере регулирования в интернете выглядят взвешенными, прагматичными. Наша политика в отношении зарубежных IT-компаний – мягкая и либеральная. Российский рынок сохраняет свою открытость для зарубежных компаний-сервисов. На этом фоне мы поддерживаем, создаем условия для развития отечественных игроков. Наша страна обладает для этого и возможностями, и технологиями. Есть масса светлых умов. В этом направлении нужно активнее двигаться дальше», – уверен собеседник.

Малькевич напомнил, что обязанность государства по защите персональных данных граждан в интернете теперь закреплена в РФ и конституционно. Речь идет о знаменитой поправке, которую предложила гендиректор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская – она появилась в статье 71 обновленной Конституции.

«Технологическая база для развития, для создания новых сервисам, не уступающих по качеству зарубежным, в РФ есть. И в частности, у российского бизнеса. Нам удалось сохранить и развить отечественную образовательную базу, Она готовит специалистов, востребованных как внутри страны, так и на международном рынке, в крупнейших иностранных IT-компаниях. Поэтому нашему государству пришло время максимально переориентироваться в сторону своих производителей, своих IT-специалистов», – подытожил Малькевич.