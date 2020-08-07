Источник: вице-президент гильдии продюсеров РФ Глухов погиб в поселке Новый свет

07.08.2020, 21:48, Новости дня

В поселке Новый Свет упал со скалы и погиб вице-президент гильдии продюсеров РФ Виктор Глухов, сообщил источник в правительстве Крыма.

Глухов погиб, «проходя по знаменитому туристическому маршруту «Тропа Голицына», говорится в сообщении ТАСС. По данным агентства, трагедия произошла «в момент фотографирования» — Глухов «не удержался на краю скалы и упал».

В результате вице-президент гильдии продюсеров «получил травмы, не совместимые с жизнью».