Помпео посетит Польшу в годовщину Варшавской битвы с большевиками

07.08.2020, 21:43, Новости дня

В рамках своего «турне» по странам Центральной и Восточной Европы госсекретарь США Майк Помпео будет участвовать в торжественных мероприятиях, посвящённых 100-летней годовщине Варшавской битвы, пишет Salon24. Польский портал также отмечает, что именно на 15 августа планируется подписание польско-американского соглашения о военном сотрудничестве, ведь часть войск США из Германии будет переброшена именно в Польшу.



Reuters

Глава американской дипломатии и ближайший сотрудник американского президента Дональда Трампа госсекретарь США Майк Помпео будет присутствовать 15 августа в Варшаве на торжественных мероприятиях, посвящённых столетней годовщине великой битвы с большевиками. Визит американского политика также непосредственно связан с переброской солдат НАТО из Германии в другие европейские страны, пишет Salon24.

Визит Помпео в столицу Польши входит в график турне госсекретаря по Центральной и Восточной Европе. Он также посетит Чехию в следующий вторник или среду, чтобы переговорить с премьер-министром страны Андреем Бабишем. Главные темы встречи — технологии 5G и взаимоотношения западного мира с Китаем. Затем он поедет в Словению.

Помпео появится в Варшаве 15 августа, и помимо символического значения этого визита, подчёркивающего важность мероприятий 100-летия Варшавской битвы, американская сторона начнёт переговоры о перемещении войск НАТО из Германии, в том числе в Польшу. Варшава должна принять около 1000 солдат. Более того, на территории страны будет создан 5-й корпус армии США. Принимающими странами в основном также выступит Италия и Бельгия.

Портал отмечает, что именно на 15 августа планируется подписание польско-американского соглашения о военном сотрудничестве — Enhanced Defence Cooperation Agreement. После официального визита в Польшу Помпео также посетит Австрию.

Один из европейских дипломатов выразил обеспокоенность в связи с тем, что администрация Трампа намерена рассорить государства ЕС. Именно для этого было принято решение о снижении уровня военного значения Германии в структурах НАТО. «По всей видимости, цель состоит в том, чтобы компенсировать решение о выводе войск при помощи двусторонних соглашений с некоторыми государствами-членами», — объяснил он.

В течение нескольких месяцев Трамп критиковал позицию Берлина, который, по мнению американского президента, не способствует сохранению безопасности Запада за счёт собственных средств. Он объявил Германию должником НАТО и отметил, что в результате многолетней задолженности сумма долга исчисляется миллиардами долларов США. Трамп также обвинил правительство Ангелы Меркель в сотрудничестве с Владимиром Путиным в области энергетики. Он находится в недоумении, почему Германия платит РФ миллиарды долларов за энергоресурсы, в то время как США должны защищать её от России. По мнению президента США, такая система не сработает, резюмирует Salon24.