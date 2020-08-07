 

Отключат воду и электричество: в Лос-Анджелесе решили не церемониться с нарушителями антивирусного режима

07.08.2020, 21:43, Новости дня

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти разрешил муниципальным службам отключать воду и электричество в помещениях, где нарушаются правила социального дистанцирования, передаёт Fox News. Это касается как жилых домов, так и предприятий, где на мероприятиях порой собираются сотни человек.


Reuters

Собственники жилья в американском Лос-Анджелесе могут столкнуться с не очень приятными последствиями нарушения мер по контролю и предотвращению распространения коронавируса, пишет Fox News.

 

Так, во время пресс-конференции в среду 5 августа мэр города Эрик Гарсетти дал разрешение муниципальным службам отключать электричество и воду в помещениях, где нарушаются правила о массовых собраниях. Новое постановление коснётся как жилых домов, так и предприятий. 

 

«Мы считаем, что, отключив электричество и перекрыв воду, сможем закрыть эти места, которые чаще всего нарушают правила далеко не в первый раз и до этого уже были в этом уличены», — цитирует канал Гарсетти. 

 

Мэр заверил, что власти вправе прибегнуть к такому постановлению. По словам политика, органы правопорядка порой не справляются, когда речь идёт о мероприятиях, в которых участвуют сотни человек. 

 

Как напоминает Fox News, в данный момент в штате Калифорния снова наблюдается рост числа заражений. В одном Лос-Анджелесе на 5 августа было зафиксировано 198 тыс. заболевших и 4825 смертей от коронавируса. 

 

В других штатах ситуация с COVID-19 тоже резко ухудшилась, поэтому местные власти призывают жителей соблюдать рекомендации по соцдистанцированию. Нарушения тоже караются. К примеру, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо разрешил отзывать лицензии на ведение предпринимательской деятельности у заведений, которые не следуют правилам. Кроме того, политик регулярно публикует списки ресторанов и баров — нарушителей. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / ЕС отказался открывать границы с Россией до середины августа

05.07 / Памятник Колумбу снесли в Балтиморе в День независимости США

24.06 / Адвокат оскорбившего Путина Габуния заявил о невозможности привлечь журналиста к ответу

23.07 / Товарищи утопили мужчину в бассейне на Ямале

01.07 / Stratfor – когда «коронавирусная» рецессия наконец достигнет дна, не способен предсказать никто

28.06 / В Санкт-Петербурге прошел традиционный праздник выпускников школ “Алые паруса”

23.07 / Захватившего заложника в Полтаве обезвредили

29.07 / КНДР призвала иностранных дипломатов не покидать Пхеньян из-за карантина

02.08 / Ливийская армия Хафтара обратилась к США

24.06 / Китай оценил празднование Победы в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска