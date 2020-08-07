Задержанных в Минске журналистов намерены депортировать

07.08.2020, 21:31, Новости дня

Задержанных в Минске журналистов телеканала “Настоящее время” (проект “Радио Свобода”) Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка сегодня депортируют из Беларуси. Об этом сообщается на сайте телеканала.

По предварительной информации, задержание было связано со статусом аккредитации журналистов.

“Телеканал вовремя запросил аккредитацию для своих корреспондентов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена. Отказ властей Беларуси своевременно аккредитовать наших журналистов – еще один пример пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на исполнение своей профессиональной деятельности”, – подчеркнула врио президента медиакорпорации Radio Free Europe / Radio Liberty Дейзи Синделар.

О задержании троих корреспондентов в минском отеле телеканал “Настоящее время” сообщил вечером 7 августа. Двое из задержанных – Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк – граждане Украины, Юрий Баранюк – россиянин. В течение нескольких недель они освещали ход президентской кампании в Беларуси. Накануне задержания съемочная группа вела трансляцию с сорванного митинга оппозиции.

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа и будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов действующего президента Александра Лукашенко – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию в выборах не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали в июне по обвинению в финансовых махинациях, Цепкало покинул страну и сейчас находится в Украине. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой арестованного блогера Сергея Тихановского.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет – его посетили более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения “Говори правду” Андрей Дмитриев, экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая и лидер партии “Белорусская социал-демократическая Грамада” Сергей Черечень.