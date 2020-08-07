 

Ученые доказали положительное воздействие музыки во время тренировок на работу мозга

07.08.2020, 21:30, Разное

Ученые, представляющие Университет Цукубы, доказали, что музыкальное сопровождение во время физических тренировок положительно воздействует на работу головного мозга. Ритмические звуки способствуют улучшению когнитивных функций, сообщается в издании Neuroscience.
Во время исследования специалисты проанализировали данные 33 молодых участников после окончания спортивных упражнений. В первой группе добровольцы занимались спортом под музыку, во второй – тренировались, слушая ряд звуковых сигналов. У тех, кто предпочитал упражняться с музыкой настроение было лучшим, как и когнитивные реакции, которые были проверены в рамках тестирования главного органа ЦНС.

По мнению ученых, тренировки, сопровождающиеся музыкой, больше повышают жизненную силу, активизируя нервную систему, в отличии от упражнений с серией различных звуков. Согласно результатам предыдущих научных работ, активные физические занятия способствуют повышению активности части мозга, известной биологам, как дорсолатеральная часть префронтальной коры. Эта зона благодаря активации отвечает за улучшение внимания, краткосрочной памяти и мыслительных процессов.



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