Спасатели извлекли из развалившегося в Индии самолета почти всех пассажиров

07.08.2020, 21:30, Новости дня

Спасатели извлекли из совершившего жесткую посадку в Индии самолета почти всех пассажиров, сообщил член парламента индийского штата Керала Мохамед Башир.

«Все пассажиры, кроме одного, были спасены. Один пассажир находится внутри самолета, но он в безопасности», – сообщил депутат агентству ANI, передает РИА «Новости».

На борту самолета было 174 пассажира, включая 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа.

Телеканал NDTV уточнил, что число погибших возросло до 17 человек, информирует ТАСС.

Напомним, летевший из Дубая самолет при приземлении вышел за пределы полосы в индийском городе Кожикоде и развалился на две части. Сообщалось, что травмы получили, по меньшей мере, 123 человека.