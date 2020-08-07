Роза Сябитова призналась, почему в реальной жизни не общается с Ларисой Гузеевой

07.08.2020, 21:30, Разное

Роза Сябитова в одном из недавних интервью призналась, что в реальной жизни не общается с Ларисой Гузеевой. По словам телесвахи, на этом изначально настояла сама ее коллега по шоу «Давай поженимся».

Роза Сябитова отметила, благодаря отсутствию дружеских отношений, они с Гузеевой могут в эфире передачи свободно выражать все свои эмоции, спорить и конфликтовать, поэтому и удерживаются в кресле ведущих шоу. Звездные коллеги вместе обсуждают участников программы, иногда ругаются, потом «мирятся и любятся». Телесваха призналась, поскольку у Гузеевой больше опыта в съемках на телевидении, то именно она стала инициатором подобного рода отношений, а Сябитова ее поддержала и до этого времени считает, что они все делают правильно. Сама Гузеева не пришла в восторг от откровений своей коллеги, дав понять журналистам, публично она обсуждать эту тему не собирается. Телеведущая возмутилась, что ей задают подобные вопросы и попросила «идти к Розе, раз она об этом говорит».

В последнее время Лариса Андреевна довольно резко ведет себя с подписчиками социальных сетей, гневно отвечая им в комментариях. Поклонники такое поведение телеведущей связывают с ее депрессией.