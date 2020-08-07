 

Мнение: Экспортные данные

07.08.2020, 21:25, Разное

Опубликованы данные таможенной службы по важнейшим экспортным товарам за первые пять месяцев этого года (в том числе и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Теперь мы не энергетическая сверхдержава, а пшенично-растительномасляная. С энергетикой не задалось: падение по нефти треть, по газу – более половины.

Впрочем, общая картина все равно не меняется: мы обычная сырьевая колония, подавляющий объем экспорта – продукция самого низкого передела.

С таким результатом (и текущим, и общим) нормальный руководитель запирается в кабинете и стреляется. Но мы уже опытным путем установили, что офицерской чести у нашего руководителя ровно ноль (после того, как он клялся ею про пенсионный возраст), мужских качеств тоже немного – невелика храбрость по любому поводу прыгать в кусты и зыркать оттуда. Так что для обнуления и двух новых сроков подряд нынешний кандидат – самое то. Такие там и требуются.

Источник: Эль Мюрид



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