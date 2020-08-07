 

Володин напомнил о достижениях Союзного государства России и Белоруссии

07.08.2020, 21:23, Разное

Последнее время некоторые политики и эксперты ставят под вопрос целесообразность существования Союзного государства, отметил Володин. Спикер напомнил критикам, что решение об интеграции двух стран было принято более 20 лет назад. За эти годы Россия и Белоруссия прошли через непростые времена, сказал спикер.

Тем не менее в рамках Союзного государства было сделано очень многое. Председатель нижней палаты напомнил, что за это время удалось обеспечить равенство прав граждан двух стран при поступлении в вузы, устройстве на работу, а также в рамках пенсионного обеспечения.

“Мы друг для друга не иностранцы, а братские народы”, – подчеркнул Володин.

Благодаря функционирования Союзного государства были созданы тысячи совместных предприятий, которые продолжают успешно работать, отметил спикер. Кроме того, тесно сотрудничают приграничные регионы двух стран, Москва и Минск вместе определяют экономические приоритеты, содействуют взаимным инвестициям, многое сделано для согласования интеграционных дорожных карт, у двух стран общие интересы в оборонной политике, напомнил председатель нижней палаты.

Все вышеперечисленное он назвал основами Союзного государства. Необходимо это ценить и делать все для дальнейшего сближения, указал Володин.

“Союзное государство Беларуси и России отвечает интересам народов, и дальнейшая интеграция останется нашим приоритетом”, – заключил спикер Госдумы.



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