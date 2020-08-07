 

Панин похвастался видом на жительство в Испании

07.08.2020, 21:16, Новости дня

Скандальный актер Алексей Панин получил вид на жительство в Испании и похвастался этим в соцсетях.

Панин отметил, что не пил два месяца, но «по такому случаю напился».

«Получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!» – написал актер в Instagram.

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Публикация от А. Панин. (@actor_ap) 6 Авг 2020 в 10:55 PDT

Ранее Панин назвал россиян «скудоумными» и заявил, что в скором времени покинет страну, но будет возвращаться сюда «за деньгами».

В 2018 году суд запретил Панину покидать страну из-за долгов почти в 1,3 млн рублей. Однако Панин уехал в Италию до запрета на выезд из России.



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