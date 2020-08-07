Мнение: Как Комсомолка разоблачила ФСБ

07.08.2020, 21:10, Разное



Комсомолка на допросе в спецслужбах. Картина маслом.

Прочитал вчерашнее “расследование” в Комсомолке по поводу “подставы украинских спецслужб” в Белоруссии. Суть там в том, что якобы СБУ разыграла сложную комбинацию, “заманила” в Минск 33 проверенных бойца доблестных российских ЧАСТНЫХ войск, а потом сдала их “батьке”, заставив его поверить, что они приехали в Минск его свергать. Цель? Ну, во-первых, конечно, ЦРУ. Во-вторых – нагадить России – это ведь именно то, ради чего живет Украина. Ну и в-третьих – таким вот образом, через Минск, добиться выдачи бойцов-наемников Украине – чтобы потом, значит, гноить их в застенках СБУ.

Конкретнее:

“По данным нашего источника в российских спецслужбах, вербовка группы началась со звонка из Сирии. Некий «Сергей Петрович» обзванивал бывших (это важно) бойцов так называемой ЧВК «Вагнер» с соблазнительным предложением поработать на охране нефтяных объектов в Сирии…” – и далее захватывающая история: потом таинственный Сергей Петрович там же в Сирии как бы погибает, потом бойцам через украинские (!) турфирмы заказывают билеты уже не в Сирию, а в Венесуэлу, проклятое СБУ под видом уже другого Сергея Петровича нанимает в России аж 180 человек, 33, поехавших в Минск – это только одна из групп, в деле появляется еще одна якобы русская, а на самом деле украинка – в общем, черт ногу сломит. Все, кому интересно, уже прочитали.

Что я могу сказать по этому поводу? По-моему, придумано и сделано неплохо, все-таки какой-то креатив у этих “пригожинских войск” еще остался (хотя история, конечно, все равно фантастическая). Я анализирую как пиарщик, поэтому прежде всего обращаю внимание на посыл, то есть – что хотел заказчик от копирайтеров. Каково было ТЗ, какого впечатления хотели добиться от читателей произведения?

Тут самое интересное: очевидно, что авторы прежде всего стремились… максимально отмазать белорусов и лично Луку. То есть – надо было создать историю, в которой Белоруссия предстает полностью пассивной и ни в коем случае не враждебной в отношении России стороной. Вся гнусность целиком и полностью приписывается “врагам” – в данном случае страшным, коварным и практически всесильным (учитывая, как широко и безнаказанно они орудуют в среде “вагнеровцев” внутри самой РФ) украинским спецслужбам.

То есть структура статьи очень забавна уже тем, что она фактически – в полностью подконтрольной ФСБ стране, в подконтрольном ФСБ официальном (!) издании – представляет собой, по сути, обвинение российским “органам”, то есть – самой же ФСБ! Каково – ФСБ в собственной стенгазете саму себя обвиняет в халатности и бездействии! Как же так, товарищ майор?!

На языке шахматистов это называется “вынужденная жертва фигуры”. У пропагандистов была неприятная “вилка” – надо было чем-то жертвовать: или своими бойцами (“да, это наши внештатные”), признавая тем самым “российский след” – или придумывать “след вражеский”, но ставя при этом в дурацкое положение органы безопасности РФ (получается, что они вообще не контролируют, кто там кого и для чего вербует наемников на территории страны, причем сотнями (!) человек).

Выбор тяжелый, мои соболезнования – в итоге, как видим, скрепя сердце остановились на втором варианте. Да, вот такое в стране ФСБ – раззявы и головотяпы. Могут только ловить и сажать на дикие сроки домашних ботанов-подростков, по принципу “сами придумаем организацию, сами ее разоблачим и сами всех посадим” (я, естественно, о деле “Нового Величия”).

А когда, значит, СБУ (!) находит и “нанимает” в стране 180 человек – матерых наемников – для “мокрых дел” на территории третьих стран, тут, что вы, ФСБ бессильна, тут только журналисты КП могут установить свою комсомольскую правду, и ту – задним числом.

В общем я, получается, пишу этот пост для оправдания ФСБ – довольно неожиданная для меня цель. Но, как говорится, Платон мне враг, но истина дороже. Конечно, на самом деле вся на коленке придуманная история про “происки СБУ” – чушь от начала и до конца, просто потому, что никаких ЧВК – то есть именно ЧАСТНЫХ “военных компаний” в стране нет и никогда не было. Более того: если бы они БЫЛИ – никакого “батькиного скандала” просто и не могло бы возникнуть.

Представим себе, что загнивающий на посту батька действительно поймал бы каких-то ЧАСТНЫХ наемников – и что? Да всем было бы наплевать, Россия бы только пожала плечами да пожелала бы честного беспристрастного суда.

Вся фишка – и белорусы это прекрасно понимали – что все и в России, и в мире знают: как в России нет выборов, так в ней нет и ничего частного, во всяком случае, в военной сфере; все наши как бы “вагнеры”, “моцарты” и прочие композиторы – это те же военнослужащие РФ, которых России просто УДОБНЕЕ подставлять под пули, не обряжая при этом в российскую форму с российскими знаками воинского различия. И именно поэтому обвинение “частных” наемников “вагнера” – это обвинение России в агрессии, ни много ни мало. Поэтому оно и получило столь широкий резонанс.

Судя по разговору Путина с Лукой по телефону, а также по этой статье в КП – блеф Лукашенко полностью удался: Россия в обмен на возврат своих “частных” богатырей отползает и от всего отказывается, а крайними решено срочно сделать украинцев – им, типа, не привыкать. Чего там еще выторговал Лукашенко у Путина в обмен – бог весть. Наверно, уж как минимум признание результатов “выборов”.