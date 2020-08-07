“Ставлю амбициозную задачу”: Елена Ландер рассказала о планах после ухода из “Утро России”

07.08.2020, 21:09, Разное

Популярная ведущая Елена Ландер, недавно покинувшая телепередачу “Утро России”, пояснила одному из отечественных изданий о своих планах на ближайшую перспективу. Одной из анонсированных амбициозных целей знаменитости является реализация её актерского таланта.

Как информирует Starhit.ru, Елена Ландер призналась, что испытывала тоску по своему актерскому призванию последние шесть лет жизни. Вступив три года назад в брак с итальянцем по имени Фабио, телезвезда долгое время находилась в разлуке с любимым, однако сейчас решила расстаться с карьерой ведущей и переехать к супругу в Италию. В то же время, другой целью её переезда стала внутренняя потребность в занятии творчеством актрисы. Примечательно, что красавица свободно владеет тремя иностранными языками – английским, итальянским и ивритом, и это дает ей дополнительный стимул для реализации собственных планов. “Я ставлю перед собой амбициозную задачу – работать по профессии не только на родине, но и за её пределами”, – пояснила она. К слову, знаменитость сообщила, что еще 1 августа ею был подписан контракт с международным актерским агентством GM Production, так что – процесс воплощения мечты уже стартовал.

Впрочем, Ландер отметила, что, покидая коллектив программы “Утро России” “с легким сердцем”, она вовсе не потеряла интерес к проекту. По её словам, он остается и к передаче, и к её преемнице, за работой которой любимица зрителей будет следить с большой симпатией. “Новой ведущей желаю хороших эфиров и быстрой адаптации в команде!” – резюмировала телезвезда.