 

Мнение: Зачем созвонились Путин и Лукашенко?

07.08.2020, 20:55, Разное

Путин позвонил Лукашенко. Или наоборот, Лукашенко дозвонился до Путина. Это уже и не так важно, кто кому позвонил. Важно, что они поговорили. Если верить сообщению, выложенному на сайте Кремля, то президенты обсудили «актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений». И ясное дело, Путин подчеркнул, что «российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке».

Поговорили Путин и Лукашенко и о задержанных «на территории республики 33 российских граждан», которых в Минске сразу назвали наемниками из «ЧВК Вагнера».

Кремль, думаю, серьезно напрягся самих разговоров о передаче части задержанных Украине. Возможно, что среди тех, кого задержали и кто сегодня находится в СИЗО в Минске,  есть и такие персонажи, которые много чего могут наговорить. Например, о том, кто их нанимал на участие в боевых действиях на Донбассе, где их готовили, сколько платили…

Вторая , а по большому счету первая, куда более важная причина, почему Путин и Лукашенко созвонились, это полная неопределенность, как будут развиваться события в Беларуси после голосования на президентских выборах.

Если противники Лукашенко не согласятся с итоговыми протоколами и смогут вывести на акцию протеста сотни тысяч людей, Лукашенко вполне может бросить на подавление протеста и силовиков, и армию. И если бы не было сегодняшнего телефонного разговора, Лукашенко вполне мог обвинить в эскалации ситуации и провокациях Россию. Или хотя бы "отдельных деструктивных россиян".

Но после сегодняшнего разговора президентов России и Беларуси,  обвинять Россию будет трудно. Путин же заверил, что «российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке»….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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