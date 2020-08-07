Медики назвали пять эффективных способов избавления от головной боли без таблеток

07.08.2020, 20:53, Разное

Медики рассказали о пяти способах избавления от головной боли без медицинских препаратов. Наиболее эффективными из них являются: массаж, охлаждающий компресс и налаживание режима сна.

Причиной болевых ощущений способен стать недостаток кислорода, поэтому людям, проводящим большое количество времени в помещении, рекомендуется периодически выходить на улицу или проветривать комнату. По словам специалистов, с помощью массажа головы и шеи улучшается кровообращение и происходит расслабление тела. Также медики советуют соблюдать питьевой режим, особенно в жаркий период, и не допускать слишком больших перерывов между приемами пищи. Охлаждающий компресс, подобно массажу головы, оказывает влияние на сосуды головного мозга, уменьшает боль и головокружение. Его можно сделать из намоченного в холодной воде полотенца, которое необходимо держать на протяжении 15-20 минут, лежа или расслабленно сидя.

Нередко мигрени и головная боль являются следствием недосыпания и переутомления, поэтому при появлении первых симптомов нужно отдохнуть и поспать. В случае невозможности сразу этого сделать, специалисты советуют, особенно при мигрени, для предотвращения усиления ее приступов, выпить обезболивающее, а вечером лечь раньше. Также необходимо наладить режим сна, тогда мигрени будут появляться реже.

Медики предупреждают, если эти простые средства не приносят эффекта, а боль лишь усиливается, необходимо проконсультироваться с доктором и пройти необходимое обследование.