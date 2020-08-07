 

Ученые: Люди с заболеваниями десен имеют больший риск тяжелого течения COVID-19

07.08.2020, 20:53, Разное

Ученые из Калифорнии и Бразилии установили, у людей, имеющих заболевания десен, происходит повышение уровня иммунного белка интерлейкина-6 (IL-6), что может привести к воспалению легких. Наличие стоматологических проблем повышает риск тяжелого протекания COVID-19.
IL-6 является частью группы иммунных клеток – цитокинов и играет роль в так называемом «цитокиновом шторме», который нередко приводит к смерти тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией. Он включает в работу и иные иммунные клетки, активность которых может повлечь неконтролируемое воспаление десен, а также легких. Ученые подчеркивают, пациентам с высоким уровнем интерлейкина-6 намного чаще требовалась искусственная вентиляция легких для спасения жизни. Исследователи отмечают, повышение IL-6 опасно для организма, поскольку этот белок принимает участие в разрушении костей и тканей, а его попадание в кровеносные сосуды способствует повышению кровяного давления и переутомлению сердца.

По словам специалистов, после глубокой очистки и лечения болезней десен снижается количество воспалительных белков, что приводит к уменьшению риска тяжелого течения или смерти от коронавируса.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Мнение: Предупреждение

13.07 / В Москве перестают действовать практически все ограничения

30.07 / Коронавирус в России: за сутки выявлено более 5,5 тысячи инфицированных

02.07 / «Знай край»

05.08 / Натали Портман поделилась архивным снимком в честь годовщины свадьбы с Бенжаменом Мильпье

08.07 / Коллега дал прогноз об итогах романа Арзамасовой и Авербуха

05.08 / Личное: Бывшие школьницы заговорили

02.07 / Двойной триумф: “Моли” и Неволи

02.07 / Мнение: Голосувание закончилось как надо

21.07 / Мнение: Желание было, но доказательств нет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска