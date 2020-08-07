Ученые: Люди с заболеваниями десен имеют больший риск тяжелого течения COVID-19

07.08.2020, 20:53, Разное

Ученые из Калифорнии и Бразилии установили, у людей, имеющих заболевания десен, происходит повышение уровня иммунного белка интерлейкина-6 (IL-6), что может привести к воспалению легких. Наличие стоматологических проблем повышает риск тяжелого протекания COVID-19.

IL-6 является частью группы иммунных клеток – цитокинов и играет роль в так называемом «цитокиновом шторме», который нередко приводит к смерти тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией. Он включает в работу и иные иммунные клетки, активность которых может повлечь неконтролируемое воспаление десен, а также легких. Ученые подчеркивают, пациентам с высоким уровнем интерлейкина-6 намного чаще требовалась искусственная вентиляция легких для спасения жизни. Исследователи отмечают, повышение IL-6 опасно для организма, поскольку этот белок принимает участие в разрушении костей и тканей, а его попадание в кровеносные сосуды способствует повышению кровяного давления и переутомлению сердца.

По словам специалистов, после глубокой очистки и лечения болезней десен снижается количество воспалительных белков, что приводит к уменьшению риска тяжелого течения или смерти от коронавируса.