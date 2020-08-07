«Зенит» стал обладателем Суперкубка России

07.08.2020, 20:53, Новости дня

Футбольный клуб Петербурга «Зенит» стал победителем в матче с московским «Локомотивом», петербургская команда завоевала Суперкубок России.

«Зенит» победил со счетом 2:1, игра проходила на стадионе «ВЭБ-Арена», передает ТАСС.

Из петербургской команды голами отличились Артем Дзюба (14-я минута) и Магомед Оздоев (69). У «Локомотива» ответный гол забил Ведран Чорлука (72).

Ранее «Зенит» победил в матче с подмосковной командой «Химки» в четвертый раз в истории завоевал Кубок РФ по футболу. После матча игроки петербургской команды случайно разбили Кубок.

Артема Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ сезона 2019/20.