 

Зеленский увидел надежду после 11 дней перемирия в Донбассе

07.08.2020, 20:53, Новости дня

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что 11 дней без боевых действий в Донбассе – это надежда на разрешение вооруженного конфликта.

«Нормандия» дала огромный толчок, чтобы мы наработали логистику мира. «Минск» отрабатывает правила и дает возможность обсуждать крайне непростые вопросы. А 11 дней тишины доказывают: если все делать правильно и настойчиво, то шанс обязательно будет. Уже есть», – сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что дальнейшее разрешение ситуации будет обсуждаться в ходе «нормандского формата» в Берлине, дата которого пока не согласована.

«Нормандия» – это отправная точка, которая позволяет вернуть эту нашу многострадальную территорию к цивилизации. Туда, где работают законы. Где уважают права человека. «Нормандия» – это начало свободы Донбасса. И это начало большого пути. Следующая остановка – Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше», – отметил украинский президент.

Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Донбасс и Украина заключили перемирие нового типа.

Зеленский, говоря о ситуации в регионе, заявил, что не может ничего гарантировать. 



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