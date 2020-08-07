Мнение: ВСМ Москва-Петербург, первая арабская АЭС и рост числа наличных в России

07.08.2020, 20:50, Разное

1. Стройка высокоскоростной железной дороги между Москвой и Казанью пока что не началась, так как инвесторы сомневаются в окупаемости проекта. Зато выросли шансы на то, что между Москвой и Петербургом построят ещё одну высокоскоростную магистраль в дополнение к Сапсану:

https://lenta.ru/news/2020/08/04/megapro/

Бюджетные вложения в высокоскоростную железнодорожную магистраль из Москвы в Санкт-Петербург (ВСМ) увеличатся. Об изменениях в финансировании масштабного российского мегапроекта стало известно газете «Коммерсантъ».

Помимо уже заявленного капитального гранта в 200 миллиардов рублей, государство увеличивает прямое участие в проекте и вложит еще 248 миллиардов рублей в капитал проектной компании.

При этом общая потребность ВСМ в финансировании не меняется: на проект нужно 1,7 триллиона рублей, большая часть денег (1,3 триллиона) — внебюджетное финансирование. Также известно о выпуске трех видов облигаций на 427 миллиардов рублей. Однако не уточняется, кто будет выпускать и покупать бумаги.

Всё-таки, направление между Москвой и Петербургом — самое загруженное и платёжеспособное. Логично строить первую полноценную ВСМ в России именно здесь.

2. Тем временем, в Объединённых Арабских Эмиратах запустили первую в арабских странах атомную электростанцию, которая называется странным словом «Барака»:

https://ria.ru/20200801/1575251673.html

Построили этот объект не американцы, не россияне и не японцы, а южные корейцы.

Западные СМИ практически проигнорировали событие, хотя построенную Россией в Иране АЭС «Бушер» они обсуждали долго и гневно.

3. Не всё так просто с переходом на безналичные расчёты в России. С одной стороны, – читатели не дадут соврать, – в обычных ситуациях люди стали расплачиваться картами чаще.

С другой стороны, выросли обороты теневого сектора:

https://lenta.ru/news/2020/08/04/cash/

Карантин из-за пандемии коронавируса увел российский бизнес в тень. Оборот наличных денег в России вырос на 2 триллиона рублей, причем большая часть эмиссии произошла в марте-июне. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов.

По данным Банка России, на 1 июля 2020 года в обращении находилось 12,43 триллиона рублей, что почти на 17 процентов больше по сравнению с началом года. Спрос на бумажные деньги рос как со стороны физических, так и со стороны юридических лиц. По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, именно последние обеспечили такой спрос. Он пояснил, что многие компании, которые не могли работать из-за карантина, обходили запреты, принимая для оплаты наличные.

Странно, что растёт не только число бумажных денег в обороте – число монет в обращении тоже поставило рекорд:

https://ria.ru/20200722/1574711568.html

Неужели теневому сектору так сильно нужна мелочь для расчётов?