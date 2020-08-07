Личное: Они их просто не хотят

07.08.2020, 20:50, Разное

Шарлиз Терон считает, что мужчины не слетаются на неё, как мухи на мёд, потому что робеют в её присутствии.

«Я одинока уже много лет. Кто-нибудь должен уже набраться смелости и сделать первый шаг. Я шокирующе доступна!»

Многие из моих знакомых мужчин считают Шарлиз очень привлекательной.



Фото: Соцсети

Вот эту её версию, что на фото.

Снимок сделан лет 25 назад, и на нём Терон действительно — прелесть, какая сексуальная милашка.

Сейчас ей — 45:



Фото: Соцсети

Поговорим о правде, которую с пеной у рта отрицает почти каждая баба?

Женщины в возрасте бабушек мужчин не возбуждают. 45 лет — это возраст бабушки. Мужчины не боятся пожилых женщин. Они их просто не хотят.

Так выглядит правда.

Принимаете её?