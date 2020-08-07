Личное: Они их просто не хотят
07.08.2020, 20:50, Разное
Шарлиз Терон считает, что мужчины не слетаются на неё, как мухи на мёд, потому что робеют в её присутствии.
«Я одинока уже много лет. Кто-нибудь должен уже набраться смелости и сделать первый шаг. Я шокирующе доступна!»
Многие из моих знакомых мужчин считают Шарлиз очень привлекательной.
Фото: Соцсети
Вот эту её версию, что на фото.
Снимок сделан лет 25 назад, и на нём Терон действительно — прелесть, какая сексуальная милашка.
Сейчас ей — 45:
Фото: Соцсети
Поговорим о правде, которую с пеной у рта отрицает почти каждая баба?
Женщины в возрасте бабушек мужчин не возбуждают. 45 лет — это возраст бабушки. Мужчины не боятся пожилых женщин. Они их просто не хотят.
Так выглядит правда.
Принимаете её?
Источник: Лена Миро
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