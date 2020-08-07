Генпрокуратура потребовала изъять у экс-министра Абызова имущество на 32,5 миллиарда рублей

07.08.2020, 20:42, Разное

Генеральная прокуратура потребовала изъять у бывшего министра Михаила Абызова его имущество, общая стоимость которого составляет 32,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В управлении по надзору за расследованием особо важных дел считают, что поступив на госслужбу Абызов не задекларировал свое имущество в полном объеме и не уведомил соответствующие органы о том, что у него есть несколько офшорных компаний на Кипре.

При этом, напомнили в ведомстве, и на посту министра Абызов продолжал через подставных лиц заниматься бизнесом и получать от этого значительные доходы. «Для этого он […] организовал функционирование теневых офисов, размещенных в целях конспирации в жилых квартирах», — сообщили в Генпрокуратуре.

Бывший министр по координации деятельности «Открытого правительства» был арестован в марте прошлого года. Его обвинили в выводе в офшоры 4 млрд рублей, похищенных у новосибирских энергетических компаний «Сибэко» и «Региональных электрических сетей». Свою вину экс-министр не признает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Министр с толстым портфелем. Через офшорную сеть компаний Михаила Абызова прошло более $800 миллионов