 

Генпрокуратура потребовала изъять у экс-министра Абызова имущество на 32,5 миллиарда рублей

07.08.2020, 20:42, Разное

Генеральная прокуратура потребовала изъять у бывшего министра Михаила Абызова его имущество, общая стоимость которого составляет 32,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В управлении по надзору за расследованием особо важных дел считают, что поступив на госслужбу Абызов не задекларировал свое имущество в полном объеме и не уведомил соответствующие органы о том, что у него есть несколько офшорных компаний на Кипре.

При этом, напомнили в ведомстве, и на посту министра Абызов продолжал через подставных лиц заниматься бизнесом и получать от этого значительные доходы. «Для этого он […] организовал функционирование теневых офисов, размещенных в целях конспирации в жилых квартирах», — сообщили в Генпрокуратуре.

Бывший министр по координации деятельности «Открытого правительства» был арестован в марте прошлого года. Его обвинили в выводе в офшоры 4 млрд рублей, похищенных у новосибирских энергетических компаний «Сибэко» и «Региональных электрических сетей». Свою вину экс-министр не признает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМинистр с толстым портфелем. Через офшорную сеть компаний Михаила Абызова прошло более $800 миллионов

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Мнение: Болельщик-расист, жанр покаянных писем и вымирание языков

10.07 / Есть жертвы: в жилом доме в Кировской области произошел взрыв

14.07 / В стиле миллионера: Джанлука Вакки необычно обнародовал пол своего будущего ребенка

14.07 / В Подмосковье вылечили пролежавшую более месяца в коме пациентку

01.04 / Клишас предложил запретить День дурака в России – ИНТЕРСАКС

26.04 / Мнение: Уход из минуса

03.08 / Таинственно пропавший из парка, а потом вернувшийся огромный валун обрастает загадками

04.08 / Скандалы: «Заработать за год 1 миллион долларов»

11.07 / Лишний партбилетик

11.07 / Доктор рассказал о полезных особенностях натурального кофе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска