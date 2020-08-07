Мнение: Действия в границах

07.08.2020, 20:35, Разное

В ленте пост увидела о действиях в границах.

Картинку сюда скопирую.

Муж в рассказе действительно держится в границах, его фигура растет даже для читателей, вы можете это отрефлексироваться для себя. Отрефлексировали?

Я подозреваю, что рассказ придуман, потому что человек с такими хорошими границами не попадет в такую ситуацию с женой. А если попадет, то по дороге в ЗАГС жена будет просить прощения и падать в ноги. Но теоретически все можно допустить. Мужчины иногда женятся на красивых дурах и на забеременевших случайно девушках, потом почти не бывают дома из-за работы, поэтому даже с мужчиной-нерыбой изредка может произойти нечто подобное.

Давайте на этом примере и примерах из последних писем посмотрим, что такое действия в границах, не в первый и не в последний раз.

Жена скидывает мужу статьи про сексвайф. Он читает и никак не комментирует.

Ваша реакция на запрос партнера должна быть согласована с вашими целями.

Если вы хотите отрицательно подкрепить, вы отвечаете:

– Что это дрянь? Зачем ты шлешь мне это дерьмо?

Ваш партнер понимает, что вы возмущены и слать вам такое больше не нужно. Если он продолжает, то это означает вызов, типа “я хочу, чтобы ты принял это и с этим смирился”. Это призыв к войне или призыв получше отрефлексировать значимость партнера и понять, что война вам невыгодна и нужно согласиться.

В большинстве случаев партнер не хочет идти на открытый конфликт и дальше помалкивает о своих желаниях.

Но желания никуда не деваются, иногда даже растут. Вам, даже если вы рапан, это очевидно.

Поэтому рапаны, среагировав негативно на подобный подкат партнера, делают что?

Начинают докапываться до истины. Они требуют у партнера признаться честно, а по сути хотят, чтобы им помогли побороть сомнения. И выносят, и выносят мозг. Значимость их падает. Стремление им изменить растет.

Если это рыба, решета такого может не быть, но будет сито. Рыба будет думать и переживать, подозревать, грузиться, подглядывать и додумывать, и, когда сито переполнится, решето скорее всего прорвет. Собственная фигура к этому времени уже уменьшится.

Поэтому давать негативную реакцию нужно тогда, когда вы готовы, что дальше ситуация будет развиваться скрыто. Вы хотите убрать ситуацию с внешнего плана и готовы не контролировать ее.

Муж тот читал статьи, которые ему присылала автор, скрывая негативную реакцию.

Он мог даже слегка поощрить ее, написав ей: “Интересно”.

Но поощрение – опасный ход. Это может прозвучать как одобрение и даже ваш запрос.

А реакция в границах – это не одобрять и не отвергать, пока человек не сформулирует свой запрос четко.

Муж не стал долго ждать и сам помог сформулировать автору запрос. Он вежливо спросил, не хочет ли она завести себе любовников. Он спросил в границах, не выражая своего отношения. Жена ответила, что хочет и спросила, не против ли он.

Ответы в границах хороши тем, что очень часто есть один единственный вариант.

Все, у кого границы хорошие, этот единственный ответ определят сразу.

Ответ: “Я против” – не в границах. Она уже сказала, что хочет, и если он ответит, что против – это будет его просьба не делать так под видом требования. Это нижняя позиция.

Понятно это, друзья? Научитесь наконец-то видеть, где низ, а где верх. Вот здесь почему снизу получается? Особо одаренные могли бы решить, что это сверху, раз он ей как бы приказывает. Но это очень снизу. Кто объяснит, почему?

Ответ: “Я за” – не в границах. Он заявляет, что согласен на любовников жены. Даже если он шутит так, а потом отомстит разводом, он все равно отвечает не в границах, потому что формально соглашается на сексвайф, будучи противником этого.

Только ответ: “Не хочу тебя ограничивать, но мне надо подготовиться” – в границах.

Подготовка и правда желательна перед разводом, особенно мужчинам, чье имущество, приобретенное в браке, может быть поделено в процессе развода. Даже если мужчина – порядочный и щедрый человек, открытое желание жены спать с другими мужчинами, находясь в браке – достаточный повод, чтобы лишить такую жену финансовой поддержки.

Ну и дальше остроумный эпизод с поездкой в загс место интим-шопа.

От подобных ходов ваша фигура вырастает сразу. И не только для партнера, черт бы с ним. Она вырастает в вашем поле, а это – самое главное.

Давайте проанализируем, чем отличаются ходы в границах от ходов мимо границ.

Ход должен быть таким, чтобы вы себе не вредили. Ни в настоящем, ни в будущем.

Ход должен быть на пользу вам, максимально, насколько возможно в этих обстоятельствах.

Но на пользу – это значит на пользу вашей фигуре, тому, что растит уважение к вам и ваше самоуважение.

Ход не должен содержать штурманства, вы не должны давить на другого, ни на жалость, ни на совесть, вы должны рулить собой и опираться на себя.

Ход не должен содержать решета и даже сита. Не должен превращаться в репейник.

Из-под короны он не может быть, вы должны четко видеть свою значимость и свои возможности.

Внешнего локуса не должно быть, вы должны опираться на себя, а не на что-то вне себя.

Щипцов не должно быть.

Все, что я перечисляю, это разные названия вылезания из границ.

Вот в последнем письме, со всех сторон неоднозначном, написанном ради провокации и даже легкого троллинга мужа, явных выходов за границы нет, хотя кому-то так может казаться.

Автор пишет послание своему мужу через блог. И она пишет его провокативно, с вызовом, чем убивает сразу двух зайцев: обеспечивает себе публикацию и эмоциональную реакцию мужа. Она дразнит его, задевает, шатает его корону, а под всем этим все-таки кидает его короне корм.

Письмо вызвало пересуды. Кто-то пишет, что хаять соперницу – мимо границ. Мимо границ – не уважать соперницу, а озвучивать можно то, что выгодно. Если вы плюс в дисбалансе, желающий подогреть минуса, вам как раз выгодно показать ревность и даже злость на соперника. Фактически – это не соперник вам, но вы можете сделать вид, что соперник и надеть колпачок. Это если вы минус в дисбалансе, вам лучше закрыть свой рот на замок и не сливаться в бессильной злобе на соперника, который сильней. Этот момент хорошо понятен?

Мать автор дерьмовая, но это ее дело. Белоснежки часто плохие матери, но хорошо, что они нередко находят детям хороших отцов.

Быть в границах – это быть последовательной. Автор хочет быть с другим мужчиной, поэтому ей не выгодно делать к почти бывшему мужу никаких шагов. Она и не делает. Она хотела бы получить квартиру и немного разогреть его, потому что разогретый мужчина становится мягче и покладистей. Она пишет грубо и как бы прямо и честно, не приукрашивая, поэтому ей проще накидать шаров. Отрефлексируйте, насколько лучше глотаются шары, если их кидает человек, который лишний раз слова доброго не скажет. И насколько хуже воспринимаются шары от того, кто со всеми ласков и очень вежлив. Его шары автоматически делятся на десять.

Действия в границах – это далеко не всегда добрые дела. Они могут быть какие угодно. Главное, что в этих действиях не было расчета на других так, будто они ваше продолжение.

Вот запомните этот принцип.

Вы должны увидеть, насколько рапаны все время рассчитывают на других, как на своих слуг, своих нянек, хуже того – свои неодушевленные опоры – стулья, костыли, кошельки. Сексуально они воспринимают других как отверстия или вибраторы, готовые к использованию. Материально – как свои кормушки. Они ждут понимания и солидарности даже там, где интересы резко расходятся, или даже не предполагают иного.

Если бы рапан написал письмо о квартире, он искал бы в комментаторах группу поддержки, которая должна убедить мужа отдать ему квартиру. Он оправдывался бы и жаловался на мужа, думая, что его аргументы подействуют и муж проникнется описаниями, какой он плохой и захочет загладить вину.

Что это вызвало бы? Раздражение мужа, его отвращение и его стремление ничего не давать неприятной и бессовестной бабе.

Рыба писала бы письмо о любви, о раскаянии, рассказывала бы о том, как ей тяжело и трудно без мужа. Рыба уже считается с чужими границами, но считает, что можно надавить на жалость или совесть и все получить.

Но прямолинейным давлением не получишь ничего.

Хотите вызывать желание помочь вам, опишите ситуацию так, чтобы даже намека не было на то, что вы давите на жалость. Скройте свое давление, покажите, что вы человек, который не рассчитывает на помощь, старается и трудится сам. Расскажите так, чтобы другой сам сделал вывод, что вам трудно и вам необходимо помочь, с его точки зрения необходимо, а не вы вытягивайте помощь.

Вот это будет более успешная манипуляция. Более тонкая, почти в границах. Чем меньше щипцов, тем больше в границах.

А если хотите не почти держаться в границах, а по-настоящему, вы вообще не должны вызывать жалости. Ни прямо, ни косвенно, ни случайно. Вы должны быть красивыми. И чем меньше у вас реальных возможностей и сил, но больше стремления опираться на себя, тем красивей вы. Вот почему баловни судьбы не выглядят такими красивыми, как жертвы обстоятельств, ведущие себя смело и стойко.

Судьба, кстати, тоже последних любит и нередко балует. Иногда проверяет и искушает, потом опять балует. Как Одиссея у Гомера. Вот герой и любимчик богов. Весь эпос об этом.

У нерыб часто на голове колпачки, они не нуждаются в одобрении, не оправдываются, иногда даже наговаривают на себя.

Для чего им это, кто понимает?

И вообще пишите, что вы понимаете про действия в границах. Есть инсайты после последнего теста и после последних постов, игр и писем?