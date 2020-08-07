 

Число заболевших коронавирусом американцев приближается к 4,9 миллионам

07.08.2020, 20:32, Новости дня

По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заболевания COVID-19 во всем мире продолжает неуклонно расти – более 19,1 миллиона. В США по-прежнему зарегистрировано больше случаев заболевания, чем в любой другой стране – почти 4,9 миллиона человек. Далее следуют Бразилия – 2,9 миллиона и Индия – 2 миллиона.

В Соединенных Штатах за последние 24 часа по состоянию на полночь с четверга на пятницу было зарегистрировано более 2 тысяч смертей от коронавируса – это самый высокий суточный показатель с начала мая.

Перспективы получения вакцины

Ведущий специалист по инфекционным заболеваниям в США доктор Энтони Фаучи считает, что мир никогда не сможет искоренить коронавирус, но надеется, что к концу текущего года будут доступны сотни миллионов доз вакцины.

«Я думаю, что будет достаточно вакцины, если все окажется успешным, – заявил Фаучи в интервью «Голосу Америки». – Вакцину смогут получить не только в тех странах, которые являются традиционно богатыми, но и в странах с низким и средним уровнем дохода, которым нелегко создать препараты самостоятельно. Это то, что мы надеемся осуществить».

Однако ранее Фаучи говорил, что нет никакой гарантии, что вакцина обеспечит длительную защиту от COVID-19, поскольку это новый коронавирус, и ученые все еще изучают его.

В интервью агентству Reuters Фаучи сказал, что причина, по которой вирус никогда не исчезнет, заключается в его «легкой передаваемости». Однако ведущий инфекционист подчеркнул, что при «сочетании хорошей вакцины и соблюдении норм общественного здравоохранения… я думаю, мы сможем с этим справиться».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Эксперты выяснили, почему с возрастом сложнее похудеть

30.06 / Демократы потребовали от разведки США информации о «сговоре» РФ с талибами

26.06 / Голосование на придомовых участках назвали легким и безопасным

10.07 / Топ-менеджер немецкой компании пытался привлечь трейдеров секретными документами о «Новичке»

30.06 / Жертвами коронавируса в Москве стали еще 35 человек

07.07 / Кернес перечислил 1,8 млн грн партии, от которой будет избираться мэром Харькова

07.08 / Политики США открыто «грабят» китайские предприятия

12.07 / СБ ООН с пятой попытки принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

30.07 / В Виннице задержали членов преступной группировки, которые совершали подрывы банкоматов по всей Украине

01.07 / Канада поможет с расшифровкой черных ящиков самолета МАУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска