Число заболевших коронавирусом американцев приближается к 4,9 миллионам

07.08.2020, 20:32, Новости дня

По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заболевания COVID-19 во всем мире продолжает неуклонно расти – более 19,1 миллиона. В США по-прежнему зарегистрировано больше случаев заболевания, чем в любой другой стране – почти 4,9 миллиона человек. Далее следуют Бразилия – 2,9 миллиона и Индия – 2 миллиона.

В Соединенных Штатах за последние 24 часа по состоянию на полночь с четверга на пятницу было зарегистрировано более 2 тысяч смертей от коронавируса – это самый высокий суточный показатель с начала мая.

Перспективы получения вакцины

Ведущий специалист по инфекционным заболеваниям в США доктор Энтони Фаучи считает, что мир никогда не сможет искоренить коронавирус, но надеется, что к концу текущего года будут доступны сотни миллионов доз вакцины.

«Я думаю, что будет достаточно вакцины, если все окажется успешным, – заявил Фаучи в интервью «Голосу Америки». – Вакцину смогут получить не только в тех странах, которые являются традиционно богатыми, но и в странах с низким и средним уровнем дохода, которым нелегко создать препараты самостоятельно. Это то, что мы надеемся осуществить».

Однако ранее Фаучи говорил, что нет никакой гарантии, что вакцина обеспечит длительную защиту от COVID-19, поскольку это новый коронавирус, и ученые все еще изучают его.

В интервью агентству Reuters Фаучи сказал, что причина, по которой вирус никогда не исчезнет, заключается в его «легкой передаваемости». Однако ведущий инфекционист подчеркнул, что при «сочетании хорошей вакцины и соблюдении норм общественного здравоохранения… я думаю, мы сможем с этим справиться».