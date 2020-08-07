Лукашенко не верит в скорый возврат Крыма Украине, а Донбасс считает не нужным ни Москве, ни Киеву

07.08.2020, 20:31, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что у Украины не получится вернуть Крым в ближайшей перспективе. Как передаёт «112 Украина», Лукашенко добавил, что с возможностью возвращения Донбасса дела обстоят проще, однако, по мнению белорусского президента, исходя из того, как разворачиваются события, регион является пятым колесом для Москвы, да и Киеву не нужен.



Reuters

Украина не сможет вернуть Крым* в ближайшей перспективе. Как передаёт «112 Украина», об этом в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Отвечая на вопрос журналиста, вернёт ли РФ Крым «при нашей жизни», Лукашенко заявил: «Конечно, нет. С Донбассом проще. Донбасс — пятое колесо в телеге России, он ей абсолютно не нужен. Не очень-то он, наверное, нужен и Украине, исходя из того, как разворачиваются события».

Лукашенко считает, что у бывшего президента Украины Петра Порошенко была возможность завершить войну.

«У Порошенко было много моментов, когда — я скажу недипломатически, — извиваясь под столом, за столом, как угодно — можно было выкрутиться и стабилизировать ситуацию. «Вы это сделаете — тогда мы это. Вы это отдадите — мы это». Надо было найти возможность — и чёрт с ним, но надо было сохранить лицо Владимиру Путину и России. Надо было дать сохранить. Но главное — результат. А он пошёл лоб в лоб, подталкиваемый отдельными деятелями Запада», — заявил белорусский президент.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

