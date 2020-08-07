Причиной взрыва в порту Бейрута назвали возгорание во время сварочных работ

07.08.2020, 20:31, Новости дня

В заявлении МВД Ливана сообщается, что мощный взрыв в порту Бейрута произошёл из-за возгорания во время сварочных работ, которое вызвало детонацию аммиачной селитры. Этот груз был конфискован таможней и несколько лет хранился в порту без соблюдения надлежащих мер безопасности. Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Ливан посетил место взрыва и пообещал организовать международный саммит для предоставления помощи, передаёт Euronews.

МВД Ливана установило причину взрыва, который привёл к гибели почти 150 человек в Бейруте: возгорание во время сварочных работ вызвало детонацию свыше 2700 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами страны шесть лет назад. Химикат хранился в ненадлежащих условиях.

Свыше пяти тысяч человек получили ранения разной степени тяжести. Больше 300 тысяч остались без крова.

Побывавший в Бейруте французский лидер сообщил, что в начале сентября будет организован международный саммит, на котором станут решаться вопросы предоставления Ливану финансовой и иной помощи для восстановления столицы, и шире — для проведения реформ с целью вывести экономику и политическую жизнь страны из тупика.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Наступает время, когда руководству Ливана нужно показать, что оно может взять на себя ответственность. И что груз решений ему придётся нести довольно длительное время. Свет в конце туннеля не появится на следующий день, путь будет долгим.

Тем временем вечером в четверг активисты протестного движения пришли в центр Бейрута. Они попытались (это информация ТАСС) прорваться через полицейские кордоны к зданию парламента. В ходе столкновений с обеих сторон есть пострадавшие.

Прокуратура Ливана объявила о помещении под стражу генерального директора бейрутского порта и руководителя таможни. Вместе с ними задержаны еще 16 человек. Предполагается, что им было известно, какой груз хранился на складе, — и, как пообещал ливанский премьер ещё в среду, этим людям «придётся ответить за случившееся».

В российских СМИ появилось опровержение «Рустави Азот», что партия селитры, которая взорвалась в порту, принадлежала компании. «Рустави Азот» ведёт дела на предприятии с 2017 года, говорится в заявлении. Селитра, хранившаяся на складе, была произведена в 2013 году.

Груз доставили в порт судном, владельцем которого был житель России. При заходе в порт карго было конфисковано.

БОРИС ПРОКОШЕВ, бывший капитан грузового судна Rhosus: Они… а он (владелец судна Игорь Гречушкин. — ИноТВ) им не выплатил деньги: неустойку за груз, и за портовые сборы не заплатил. Вот они взяли и за это арестовали. Ну то, что там опасный груз был, — они это прекрасно знали.

И ещё один штрих к случившемуся: 79-летняя Мэй Мелки, увидев, что произошло с её жилищем, решила сыграть прелюдию Шопена. «Музыка — как символ надежды и возрождения», — так прокомментировали пользователи социальных сетей этот жест жительницы Бейрута.

Дата выхода в эфир 06 августа 2020 года.