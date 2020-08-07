Ученые: Слепые люди “видят” благодаря уникальным возможностям головного мозга

07.08.2020, 20:30, Разное

Группа ученых из Нидерландов и Великобритании выяснила, что слепые люди на самом деле видят. Они обходят препятствия, различают эмоции других и угадывают изображения благодаря уникальным возможностям головного мозга.

После восприятия сетчаткой света данные об увиденном попадают в таламус. Этот отдел мозга является ответственным за получение двигательных и сенсорных данных, передающихся от органов чувств. Далее они попадают в область первичной зрительной коры, разделяющей объекты, которые двигаются или находятся в статичном состоянии. На следующем этапе данные оказываются во вторичной зрительной коре, а потом поступают в ассоциативные зоны головного мозга, где окончательно распознаются. В случае исключения первичной зрительной коры из этого процесса (что может случится в результате травмы или инсульта) человек лишается возможности полноценно видеть. Глаза слепого остаются здоровыми, однако мозг прекращает реагировать как раньше.

Специалисты обнаружили, что так происходит не всегда. Они выявили пациентов, ослепших после черепно-мозговой травмы, продолжающих точно распознавать внешние эмоции изображенных людей. Участники эксперимента знали правильные ответы, ведь они уже были в их мозге. Один из добровольцев с 90% точностью отгадывал объекты, которые были изображены на мониторе. Исследователи предполагают, что это связано со структурами, специализирующимися на обработке визуальных данных – бугорками четверохолмия среднего мозга. Они могут брать функции поврежденной первичной зрительной коры на себя.