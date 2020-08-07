Газпром рассказал о выгоде «Силы Сибири» для китайских компаний

07.08.2020, 20:30, Новости дня

Газопровод «Сила Сибири» даст Китаю возможность обеспечить газом регионы с самым быстрорастущим спросом и поможет подстраховаться от волатильности рынка сжиженного природного газа, об этом говорится в презентации начальника управления долгосрочных программ развития Газпрома Кирила Полоуса.

Самый резкий рост спроса на газ ожидается в Пекине и соседних регионах, где газ из РФ должен быть наиболее конкурентоспособным, передает РИА «Новости» со ссылкой на презентацию.

При этом северо-восточные регионы Китая с их низким спросом могут быть полностью удовлетворены поставками из «Силы Сибири» в случае отсутствия альтернатив.

«Конкурентоспособная формула контракта с нефтяной привязкой и небольшое расстояние транспортировки (по сравнению с газом из Центральной Азии) делает поставки по «Силе Сибири» одним из наиболее конкурентоспособных источников газового импорта для всех целевых регионов: северо-восточного, северного (Пекин) и восточного (Шанхай)», – говорится в презентации.

Газпром считает, что внутренняя добыча газа в Китае не сможет серьезно конкурировать с поставками при помощи российского газопровода. Добыча газа в КНР сильно коррелирует с ценами на нефть, обвал нефтяных котировок в 2020 году может снизить рост добычи и увеличить зависимость от импорта.

Поставки при помощи «Силы Сибири» также выгодны китайским нефтегазовым компаниям, считает Газпром. В первом квартале 2020 года газопровод помог компании CNPC выйти на уровень безубыточности на северо-востоке и севере страны.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что компания ведет переговоры с китайскими партнерами о наращивании поставок газа на 6 млрд кубометров.

В конце мая стало известно, что газопровод «Сила Сибири» столкнулся с проблемами при освоении Чаяндинского месторождения.