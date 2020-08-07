В Антарктиде нашли огромный металлический диск, напоминающий НЛО

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07.08.2020, 20:30, Разное

На спутниковых снимках Антарктиды уфологи обнаружили загадочный предмет. Речь идет о плоском темно-металлическим диске, напоминающем НЛО.

Фото, демонстрирующие полярный континент, весьма заинтересовали виртуальных археологов. Обнаруженный на нем предмет является идеально ровным и плоским диском, имеющим светлую окантовку. Находка отличается диаметром около сотни метров. По мнению уфологов, объект создан искусственным путем, природа бы не смогла создать нечто подобное.

Антарктида всегда была окружена многочисленными спорами, легендами, домыслами, слухами, конспирологическими теориями. Некоторые предполагают, что в глубинах континента скрыты руины древних цивилизаций, наподобие Атлантиды. Другие верят в существование на территории ледовитого материка подземных сооружений, созданных когда-то представителями высшего разума.

Новое открытие сторонников конспирологической теории очень похоже на форму классической “летающей тарелки”, как в научно-фантастических кинолентах. Большинство любителей потусторонних явлений полагает, что на континенте находится разбившийся когда-то корабль инопланетян, однако это все – всего лишь предположения.



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