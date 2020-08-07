 

Президент Польши пообещал Украине щедрый подарок

07.08.2020, 20:23, Разное

Переизбранный на новый срок президент Польши Анджей Дуда поделился с общественностью своими планами на 2022 год. В это время Варшава будет председательствовать в ОБСЕ.

Политик подчеркнул, что Польша будет отстаивать интересы Украины, передает “Царьград”. В частности, Дуда пообещал вернуть на повестку дня “вопрос Крыма”. Иными словами, он фактически пообещал Киеву поддержку в их территориальных претензиях на полуостров.



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