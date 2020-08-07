В оккупированном Крыму умер отец арестованного фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир” Шейхалиева

07.08.2020, 20:18, Новости дня

В оккупированном Крыму скончался Динар Шейхалиев, отец фигуранта второго симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир” Рустема Шейхалиева. Об этом 7 августа проинформировало в Facebook сообщество правозащитников “Крымская солидарность”.

“Только что сообщили о смерти Динара Шейхалиева. Это отец политзаключенного, гражданского журналиста Рустема Шейхалиева, который сейчас находится под следствием и содержится в СИЗО Симферополя. Полтора месяца назад 63-летнему крымскому татарину неожиданно поставили диагноз – рак”, – говорится в сообщении.

Правозащитники отметили, что “онкологическое заболевание развивалось стремительно, мужчина не мог справиться со стрессом после ареста сына в марте 2019 года”.

“Его самым большим желанием было увидеть сына свободным”, – подчеркнули в “Крымской солидарности”.

⚡️ В КРЫМУ УМЕР ОТЕЦ ПОЛИТЗАКЛЮЧЁННОГО РУСТЕМА ШЕЙХАЛИЕВАТолько что сообщили о смерти Динара Шейхалиева. Это отец… Posted by Крымская солидарность on Reede, 7. august 2020

Блогер Рустем Шейхалиев был среди 24 крымских татар, которых задержали после обысков в марте 2019 года по подозрению в участии в “Хизб ут-Тахрир”. Позже их арестовали.

“Хизб ут-Тахрир” – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность “Хизб ут-Тахрир” на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства “Хизб ут-Тахрир” является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.