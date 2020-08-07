Минздрав предложил расширить список критериев для смягчения карантина – Степанов

07.08.2020, 20:18, Новости дня

Министерство здравоохранения Украины предложит Кабинету Министров расширить перечень критериев, на основании которых определяется уровень эпидемиологической опасности регионов по распространению коронавируса. Об этом вечером 7 августа заявил министр здравоохранения Максим Степанов по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенной-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Брифинг транслировался на странице Кабмина в YouTube.

“Мы предложили расширить, изменить перечень критериев, на основании которых будет определяться уровень опасности. Одним из основных показателей, которые мы предложим, будет количество активных больных за последние семь дней. Также мы предложим увеличить [минимальное] количество тестирований. Сегодня это 24 на 100 тыс. населения. Мы предложим увеличить этот показатель до 32”, – рассказал Степанов.

По его словам, эти изменения правительство рассмотрит на заседании 10 августа. На следующий день госкомиссия соберется снова, чтобы распределить украинские регионы по карантинным зонам в соответствии с новыми требованиями.

Первый случай коронавируса в Украине был подтвержден 3 марта, с 11 марта в стране действует карантин. С 11 мая ограничения начали ослаблять. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

С 1 августа правила карантина изменились. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Подробнее с карантинными мерами в разных зонах можно ознакомиться здесь.