ГБР сообщило о подозрении участнику преступной организации, которая причастна к убийству журналиста Сергиенко

07.08.2020, 20:18, Новости дня

Госбюро расследований 6 августа сообщило о подозрении участнику преступной группировки, который, по данным следствия, причастен к убийству журналиста Василия Сергиенко. Об этом 7 августа пишет пресс-служба ГБР.

“Следствие установило, что подозреваемый 4 апреля 2014 года в составе преступной организации участвовал в похищении, пытках и дальнейшем убийстве Сергиенко в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области”, – заявили в ГБР.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса (создание преступной группировки). В случае доказательства вины подозреваемому грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

В Офисе генпрокурора уточнили, что сейчас по этому делу проходит суд в отношении шестерых человек, еще двое находятся в розыске.

Сергиенко был участником Автомайдана и активистом партии “Свобода”. 4 апреля 2014 года его похитили из дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Мужчину избили и ранили ножом. Тело журналиста нашли в лесу в 15 км от Корсуня-Шевченковского со следами пыток. В октябре 2015 года тогдашний начальник управления МВД Украины в Черкасской области Владислав Пустовар сообщил, что журналиста похитили, пытали и убили две группы бандитов из Киева.

В деле о похищении и убийстве Сергиенко фигурируют Вадим Мельник, Роман Недыбалюк, Виктор Горбенко, Владимир Воронков, а также Максим Русин и Валентин Завражин.

Горбенко, Недыбалюка и Завражина подозревают в похищении Сергиенко, Воронкова – в убийстве, а Мельник – предполагаемый организатор преступления. По версии следствия, Русин не причастен к убийству Сергиенко, его обвиняют в покушении на поджог имущества фермера из Черкасской области, при попытке которого была задержана часть обвиняемых, пишут “Ґрати”.

Еще двое подозреваемых в совершении преступления, по данным “Текстов”, находятся в розыске – это Валерий Федоров и Андрей Иносов. На сайте МВД Украины сообщается, что Иносов, которому инкриминируют похищение, пропал в июле 2015 года. В марте 2018 года друзья Сергиенко сообщили, что Иносова задержали в США. Тогдашний заместитель генпрокурора Евгений Енин сказал “Укринформу”, что ГПУ надеется на его выдачу Украине. Федоров подозревается в похищении и убийстве, он находится в розыске с июля 2015 года.

Судебный процесс по делу Сергиенко начался в 2016 году, но по разным причинам дело передавалось из одного суда Черкасской области в другой, отмечают “Ґрати”. За четыре года сменилось 12 коллегий судей. С февраля 2019 года дело слушает Городищенский районный суд во главе с председательствующей судьей Людмилой Синицей.