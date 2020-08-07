Мнение: Уже вот-вот

07.08.2020, 20:14, Разное

Опросы общественного мнения перед выборами в Белоруссии не проводятся – негласно они запрещены. Поэтому поле для манипуляций с рейтингами буквально безбрежно. Официоз утверждает о поддержке президента на уровне от 60 до 70 процентов. Иные оценки дают ему порядка 10 процентов, причем количество людей, желающих смены действующего президента, доходит в этих оценках до 70 процентов.

Опираться на итоги выборов, которые огласит ЦИК, нелепо – в плане подтасовок, манипуляций и фальсификаций диктаторский режим Лукашенко вряд ли сильно отличается от путинского. Когда потребовалось – российский ЦИК, не дрогнув, "аномально" посчитал порядка 20 и даже более миллионов голосов на последнем голосовании по путинской конституции. Нет особых причин подозревать, что в Белоруссии это будет выглядеть как-то иначе.

Тем не менее. Уже сейчас понятно, что возможны два варианта развития событий. Если совсем точно – то две развилки. Первая – ЦИК объявит победителем в первом туре Лукашенко. Все, что для этого потребуется, просто нарисуют. Как – отдельный и совершенно неинтересный вопрос. Второй вариант – победит Тихановская. В первом или (возможно) втором туре.

Второй вариант по последствиям уже известен – Тихановская не намерена вступать в должность, а значит – состоятся новые выборы президента. Правда, возникает правовая коллизия – кто на этот период будет исполнять обязанности. Вопрос крайне непростой, хотя решение есть – председатель правительства, который должен сложить полномочия перед новым президентом, а раз его нет, то автоматически премьер становится и.о. Хотя, конечно, последнее слово здесь за юристами.

Более важным является вопрос – что будет, если невзирая ни на что, Лукашенко будет объявлен победителем. Вне всякого сомнения, в стране вспыхнут протесты, причем их уровень может быть весьма значительным. Гораздо выше, чем это было ранее. Еще один вопрос связан с признанием итогов выборов Западом и Россией. Вопрос не простой. Тем более, что Путин уже как-то поздравлял с победой Януковича, а потом случился первый майдан и "повторный второй тур" выборов. Сейчас ситуация где-то похожа, а отношения с Лукашенко и без того натянутые до невозможности.

Понятно, что Лукашенко надеется на свою "вертикаль" и своих силовиков. Но это как раз та публика, которая предает в самый неожиданный момент. Особенно, когда все очень зыбко. Сам-то президент вполне может слинять – в Ростов или Китай, а им оставаться. И ни к чему другому они не способны, потому терять работу, а возможно, и свободу – кому охота. Примеров достаточно много – начиная с печально известного рижского ОМОНа, который тоже выполнял свой долг, а потом его просто бросили и забыли. Уже поэтому в непонятной ситуации рассчитывать на безусловную преданность и лояльность – не самый разумный ход.

Говоря иначе, обстановка не становится определенной, скорее, наоборот. Буквально послезавтра сжатая пружина начнет обратный ход, и вот где именно она остановится – это вопрос, на который ответа нет и быть не может. Возможно всё.

В любом случае, если Лукашенко будет объявлен победителем, усидеть у власти он сможет только на штыках – уровень недоверия ему сегодня просто зашкаливает. Можно списывать всё на происки внешних врагов – Кремля, Газпрома, госдепартамента или инопланетян (по отдельности или вместе взятых), но причина происходящего известна – люди устали от бессменного вождя. Они перестали понимать, что дает им его бесконечное присутствие во власти. Стабильность? Ну так ее на самом деле нет, а есть постоянные объяснения, по чьей именно вине белорусы живут так плохо и будут жить еще хуже. Люди готовы поддерживать стабильность на восходящем тренде – сегодня мы живем неплохо, завтра будем жить немного лучше. На нисходящем, где всё наоборот – сегодня мы живем паршиво, а завтра мы точно будем жить еще хуже – такая стабильность перестает быть привлекательным аргументом. И нам в России это известно, пожалуй, лучше белорусов.