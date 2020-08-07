“Быть самим собой”: Глюкоза обматерила подписчиков Собчак из-за клипа Лободы

07.08.2020, 20:09, Разное

Недавно популярная певица Глюкоза позволила себе высказаться нецензурным словом в адрес подписчиков Ксении Собчак под одним из её постов. Указанная публикация ведущей была посвящена неоднозначному клипу Светланы Лободы “Boom Boom”.

Отправной точкой ситуации стала выложенная в личном микроблоге публикация Ксении Собчак, в которой она разместила на суд подписчиков кадр из упомянутого видеоклипа, сопроводив его довольно пространным и философским откровением. “Быть самим собой в мире, в котором все хотят, чтобы ты чему-то или кому-то соответствовал, это уже огромное достижение”, – глубокомысленно прокомментировала свое видение клипа ведущая. Стоит отметить, что отзывы фолловеров под данным постом больше касались видеоработы Светланы Лободы, чем вдумчивой тирады хозяйки аккаунта, причем – конструктивная критика перемежалась с ненормативной лексикой. В свою очередь, лепту в обсуждение внесла и Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), отреагировав на возмущенные тирады подписчиков светской львицы нецензурным бранным словом, являющимся синонимом глагола “надоели”. Впрочем, довольно скоро она передумала и удалила из ленты свой неосторожный комментарий.



Примечательно, что клип Светланы Лободы “Boom Boom” произвел на пользователей Сети довольно оригинальное впечатление. Во всяком случае, его публикация на ресурсе YouTube набрала “дизлайков” вдвое больше, чем положительных оценок, что является весьма нехарактерным показателем для видеоработ исполнительницы. К слову, видеоклип, снятый студией Александра Гудкова, направлен на обличение общества, представители которого склонны к оценке разных женщин по одинаковым критериям.