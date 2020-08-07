Мнение: Проблема трассы М-4

07.08.2020, 20:05, Разное

О ситуации с трассой Алеппо-Латакия и возможности нового наступления САА в Идлибе при поддержке России.

Проблема трассы М-4

В сентябре 2018 года Эрдоган подписал договоренности, в рамках которых Турция обязалась до середины декабря 2018 года разблокировать для движения трассы М-4 (Латакия — Алеппо) и М-5 (Хама-Алеппо), обеспечив безопасность в регионе. Шли месяцы, однако значимого прогресса в этом вопросе не наблюдалось. В конечном итоге Сирии и России это надоело. Примерно спустя год после заключения Сочинских соглашений Сирийская Арабская Армия при поддержке ВКС РФ приступила к освобождению провинции Хама, смогла продвинуться на юге Идлиба и срезала выступ фронта в районе города Аль-Латамина. Тогда правительственные войска смогли нанести одно из самых крупных поражений боевикам «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ) и союзных группировок, которые потеряли значительные территории и ряд стратегически значимых населенных пунктов.

После завершения операции в районе Латаминского выступа наступило некоторое затишье, что, впрочем, никак не помогло Турции в вопросе выполнения Сочинской сделки. Трассы М-4 и М-5 так и оставались заблокированными боевиками ХТШ и других террористических группировок.

Можно сколько угодно спорить о том, не могла или не хотела Турция выполнять свои обязательства, но факт остается фактом — за более чем достаточное время Турция не выполнила своих обещаний. В силу этого спустя несколько месяцев после завершения сражения за Латаминский выступ, в январе 2020 года, началось очередное наступление сирийской армии, целью которой стало установление прямого контроля над трассой М-5, чтобы разблокировать ее для движения транспорта.

Операция была обоснована тем, что Турция неспособна обеспечить прекращение огня со стороны боевиков и неспособна деблокировать трассу М-5. За несколько недель САА при поддержке России успешно решила задачу, с которой Турция не смогла справиться за полтора года: был установлен полный контроль над трассой М-5 на всем протяжении от Алеппо до Хамы, а поддержанная Турцией контратака боевиков в районе города Саракиб в итоге не принесла им желаемых успехов — им удалось лишь зацепиться за поселок Афис, откуда они в одном месте могут простреливать дорогу. После ремонтных работ движение по М-5 возобновилось. Таким образом, ключевой пункт Сочинских соглашений был выполнен не благодаря, а вопреки Эрдогану.

Активные боевые действия в Идлибе завершились в марте 2020 года после новых переговоров президентов России и Турции. В Москве были заключены новые соглашения, которые фактически стали надстройкой над прежними договоренностями 2018 года: Турция вновь обязалась обеспечить прекращение огня, а кроме того — разблокировать трассу М-4, обеспечив безопасное движение совместных российско-турецких патрулей от Саракиба до подконтрольной САА территории в провинции Латакия через районы, занимаемые боевиками.

Однако даже обычное совместное патрулирование шло со скрипом или не проводилось вовсе. К тому же Турция не смогла, как обещала, обеспечить безопасность патрулирования М-4, — в результате не так давно совместный российско-турецкий патруль был атакован террористом-смертником на заминированном автомобиле. Тогда пострадали и российские, и турецкие военные. Недавние срывы патрулирования Турция также обосновала тем, что не может обеспечить гарантий безопасности.

Позиция «Хайят Тахрир аш Шам» вполне прозрачна — лидер группировки Абу Мухаммад аль-Джулани продолжает рассказывать про «победу над Асадом», стараясь сосредоточить вокруг себя наиболее радикальные силы в Идлибе. Главари ХТШ активно используют дипломатическое и информационное прикрытие политиков и прессы на Западе, где выходцев из сирийской ветви «Аль-Каиды»1 и бывших боевиков «Исламского государства1 Ирака и Леванта» (обе террористические группировки запрещены в РФ) стараются представить «борцами за свободу Сирии», удары по которым станут «нарушением норм гуманности» и «очередным бесчеловечным преступлением Асада». Не является тайной и тот факт, что боевики ХТШ прямо или косвенно получали турецкие оружие и бронетехнику, — они сами их демонстрировали в своих пропагандистских видео. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что ХТШ и союзники не собирались и не собираются добровольно деблокировать трассу М-4.

Повторяется история с трассой М-5, когда Турция не могла или не хотела выполнять взятые на себя обязательства. На фоне этой вынужденной или демонстративной импотенции Дамаск активно работает над темой возобновления наступления в Идлибе к югу от трассы М-4, — сирийцы хотят выйти на ее границу по всей протяженности, заняв ключевые города и деблокировав движение. Регулярно сообщается о переброске на юг Идлиба дополнительных контингентов сирийских войск, ударах сирийской артиллерии по позициям боевиков к югу от М-4 и жесткой риторике по поводу скорейшего разблокирования М-4. Нетрудно предположить, что все может закончится как в прошлый раз, когда сделку выполнили силой оружия.

Однако с момента деблокирования трассы М-5 ситуация в Идлибе изменилась — теперь на нее влияют новые факторы.

Турецких войск в Идлибе стало больше. Кроме опорных пунктов, которые позволяют поддерживать стабильность восточного фронта со стороны бандформирований, Турция выстроила цепь укреплений, прикрывающих северный Идлиб и часть трассы М-4 с юга.

Соответственно, новое наступление САА с большой вероятностью приведет к столкновениям с турецкой армией. В феврале-марте 2020 года эти столкновения привели к существенным потерям в людях и технике с обеих сторон.

Наступление в Идлибе для разблокирования трассы М-4 будет прямо или косвенно вести к очередному кризису в отношениях РФ и Турции. С высокой долей вероятности оно затронет ситуацию в Ливии, где ряд игроков видят в Идлибе возможность обеспечить Эрдогану еще один горячий фронт на фоне кризиса в турецкой экономике.

Маловероятно, чтобы дальнейшие попытки Турции уклоняться от выполнения своих обязательств не привели к очередному наступлению сирийской армии. Более того, вряд ли на этот раз кто-то будет ждать полтора года, чтобы потребовать выполнения соглашений. Неслучайно сразу после срыва последних патрулей снова пошли разговоры о том, что сирийская армия «готова обеспечить безопасность собственными силами», — это означает восстановление контроля над территориями к северу и югу от трассы и уничтожение всех террористов, которые не сдадутся и не сбегут за линию турецких опорных пунктов.

Разумеется, это приведет к новому кризису. Однако Дамаск уже ясно дал понять, что готов к силовым решениям для установления контроля над всей территорией Сирии. Для наступления в Идлибе САА хватает сил. Их сковывают скорее вопросы большой политики и общего контекста российско-турецких отношений.

Московские соглашения — лишь часть более комплексных договоренностей по различным военно-политическим и экономическим вопросам. Соответственно, у России всегда есть выбор — силой навязать выполнение Московских соглашений или временно продолжать закрывать глаза на их невыполнение, чтобы получить выгоду от других договоренностей с Турцией, а также от того, какое влияние курс Эрдогана оказывает на НАТО. Это может принести долгосрочные преимущества.

Вопрос о том, начнется ли наступление в Идлибе, не стоит. Безусловно начнется. Вопрос лишь в том, когда и в каких условиях это произойдет. У России есть важное преимущество — она может выбрать удобное время и обстоятельства для этого. Уже ясно, что надежды на то, что Турция выполнит Московские соглашения в полном объеме, не оправдаются.

Специально для ФАН

Полностью материал смотри по ссылке https://riafan.ru/1300211-siriya-gotova-nachat-nastuplenie-v-idlibe-iz-za-bezdeistviya-turcii