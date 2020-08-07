Мнение: Шоубизнес против денег

07.08.2020, 20:01, Разное



“Отказники” Агутин и Пресняков-мл.

Вообще Белоруссия под самые выборы не перестает удивлять. Вот, например, еще одно новостное сообщение сегодняшнего дня, над которым можно долго медитировать, пытаясь постичь его тайный смысл: артисты массово отказываются приезжать в Белоруссию на предвыборные бесплатные концерты!

И прям перечисляют гордо, кто именно отказался – а список длинный. Там и Леонид Агутин, и группа КарМен, в Бресте были указаны группа «Леприконсы», Стас Пьеха, Юлианна Караулова, в Витебске ждали Григория Лепса, Александра Панайотова, а также группу «Фабрика», в Гродно — Владимира Преснякова, а в Гомеле — «Дискотеку Авария». И все отказались! Почему? Объяснение такое: артистов завалили обращениями в личные инстаграмы сами жители Белоруссии – мол, не приезжайте, это поддержка диктатора, мы не хотим, оставайтесь дома… Артисты типа послушали – и остаются дома.

Чудеса какие-то. То есть, с одной стороны – да, участвовать в концертах в поддержку старого Бульбаши действительно немного, что называется, западло; но, с другой стороны – деньги-то ведь не пахнут! Неужели ВСЮ российскую эстраду вот так, разом поразила поистине аристократическая брезгливость?! Мы ведь знаем – предвыборные концерты называются “бесплатными” вовсе не потому, что это артисты выступают в них бесплатно, просто из большой и светлой любви к политическому деятелю, их организующему; нет – это ВХОД на них бесплатный для зрителей! А для артистов все наоборот – часто именно на “предвыборниках” они получают больше, чем получили за любой свой обычный коммерческий концерт, порой – больше в разы. Это ведь предвыборная пора, то, что называется на жаргоне артистов “косьба”! Вспомним хотя бы о предвыборных “чёсах” (второе словечко) за полгода кампании в поддержку Ельцина в 1996 – о тогдашнем “золотом дожде” в среде российских эстрадников и рокеров до сих пор ходят легенды.

И тут вдруг – презрительное “нет!” Мол, простите, Александр Рыгорьевич – нам с вами не по пути-с! Вы этот, того-с… диктатор! Грязная, извините, свинья-с!

Тут ведь надо еще отчетливо представлять себе контекст. Время-то нынче особое, непростое – причем ОСОБЕННО для артистов. Ковид, будь он неладен! Все еще помнят отчаянные выступления Валерии и Тарзана, что, мол, артисты пропадают – выступлений нет, все запрещено, онлайн хрен что заработаешь, караул, когда же будут хоть какие-то концерты. И концерты ведь, насколько мне известно, так ведь до сих пор не разрешили в полной мере. А у артистов после 4-х месячного простоя и так уже зубы на полке!

И тут, казалось бы – вот она, манна небесная: Белоруссия! Мало того, что там выступать МОЖНО, потому что карантинов принципиально нет – так еще и батька платит! Можно заехать, дать “концерт в поддержку”, а потом еще, наверно, и парочку частным образом, за деньги; это ж как глоток воды умирающему в пустыне (особенно на фоне назойливых разговоров о “второй волне”, об которую разбиваются все надежды на возврат к концертной жизни).

И – что? Они ВСЕ тем не менее отказались?!

Впору восхититься, снять шляпу, всплакнуть, сказать “гвозди бы делать из этих людей”.

Но я, как Старый Пиарщик, настолько восхищен, что уже не верю ни единому слову. Что-то тут не то. Ну один, ну два бы самых идейных – отказались бы. Но все сразу? Из-за политики?!

Поэтому вопрос у меня один: а кто им компенсировал недополученные доходы – бюджет Российской Федерации? Или просто Газпром?