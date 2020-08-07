Рабочий день депутатов Госдумы России сократят для снижения вреда

07.08.2020, 19:54, Разное

Рабочий день депутата Госдумы будет продолжаться не более шести часов. Такое решение принял регламентный комитет парламента, ознакомившись с результатами специальной оценки условий труда депутатов. Труд законодателя признан вредным для здоровья.

Специалисты НИИ Медицины труда им. Измерова в течение трёх месяцев исследовали режим работы депутатов, безопасность их рабочих мест и факторы профессиональной вредности. Итоговый документ насчитывает более ста страниц. Работе депутата присвоен класс вредности 3.4 (вредный труд четвертой степени) и класс напряжённости труда 3.2 — самый высокий из вредных. Для сравнения — труд сталевара оценивается классом вредности 3.3, а труд пилота гражданской авиации — 3.2.

На оценку повлияло сразу несколько факторов, прежде всего, опасная монотонность труда депутата. В течение всей рабочей смены парламентарий должен нажимать одну и ту же кнопку в условиях ограниченного времени. Чтобы не пропустить команду на нажатие кнопки, необходимо находиться в высокой степени концентрации внимания. Ошибка в выборе кнопки чревата серьёзным наказанием вплоть до потери работы, что, безусловно, влияет на психоэмоциональное состояние. Работа депутата малоподвижна, сопровождается высокими стрессами из-за систематических конфликтов с совестью. Сидячий характер работы грозит развитием заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной систем, желудка, прямой кишки и позвоночника.

Помимо сокращения рабочего дня, по итогам специальной оценки условий труда депутаты получат специальное питание, дополнительное санаторно-курортное лечение, надбавки к зарплате и пенсии, а также ранний выход на пенсию по вредному стажу.

«Мы давно ждали этого решения. Оно показывает, что Россия — прежде всего социальное государство, ориентированное на сохранение здоровья своих граждан», — заявил депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских.

Новый регламент Госдумы, основанный на исследованиях НИИ Измерова, вступит в силу с 1 сентября 2020 года.