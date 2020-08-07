 

Витамины в лукошке: 5 полезных свойств грибов

07.08.2020, 19:50, Разное

Этот продукт не просто так называют «лесным мясом», ведь грибы обладают очень высокой пищевой ценностью и надолго оставляют чувство сытости. Они содержат менее 1% жиров и рекордно высокий уровень белка, причем у сушеных грибов этот показатель самый высокий.

Кроме того, в грибах совсем нет холестерина и очень мало натрия. Если у вас нет никаких противопоказаний, вы можете есть блюда с добавлением грибов хоть каждый день, это принесет много пользы вашему здоровью.

Вот какие питательные вещества содержат грибы:
Антиоксиданты

Антиоксиданты выполняют в организме роль защитного щита от вредоносного действия свободных радикалов, которые могут вызвать много заболеваний, в том числе сердечно-сосудистые и онкологические. Они также предотвращают раннее старение и укрепляют иммунную систему. Грибы являются бесценным источником селена — мощного антиоксиданта, который способствует здоровью волос и ногтей и благотворно влияет на функционирование щитовидной железы.

Бета-глюкан

Это полисахариды, которые состоят только из молекул глюкозы и оказывают стимулирующее действие на иммунную систему. Бета-глюкан также помогает организму регулировать уровень сахара в крови, снижая риск диабета 2 типа.

Витамины группы B

Грибы богаты витамином B: рибофлавином, ниацином и пантотеновой кислотой. Примечательно, что содержание витамина В в грибах намного выше, чем в овощах и злаках. Рибофлавин — это один из наиболее важных водорастворимых витаминов, который участвует во многих биохимических процессах в организме. Ниацин полезен для пищеварительной системы и для поддержания здоровья кожи, пантотеновая кислота благотворно влияет на нервную систему и участвует в выработке гормонов.

Медь

Медь помогает организму вырабатывать красные кровяные тельца (эритроциты), которые используются для доставки кислорода по всему телу. Минерал также участвует во многих биохимических процессах в организме, в том числе в укреплении нервной системы и здоровья костей. Небольшая порция приготовленных грибов (150 граммов) обеспечивает треть рекомендованной дневной нормы меди.

Калий

Калий чрезвычайно важен для сердца, мышц и нервной системы. В 2/3 стакана приготовленных грибов портобелло (шампиньоны с коричневой шляпкой) примерно столько же калия, сколько в банане среднего размера.

Отметим, что всеми этими полезными свойствами обладают только съедобные грибы. К сожалению, даже грибник со стажем не всегда может распознать ядовитый гриб, если он не миколог по образованию, а народные способы отличить ядовитый гриб от съедобного, увы, ненадежны. Поэтому если вы не уверены в своих знаниях, лучше покупайте грибы у проверенных поставщиков или в магазинах. И на всякий случай узнайте, как действовать при отравлении грибами.



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